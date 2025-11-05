綠桃竹苦戰／正國會之亂重創王義川聲勢 黨內擬考慮徵召何志偉

桃園市長選戰，王義川（左）因挺林岱樺重挫聲勢，民進黨內目擬考慮徵召何志偉（右）。（合成畫面／李智為、鄒保祥攝）

民進黨2026各縣市選戰布局持續進行中，桃園市長部分，原外界預期強棒、立委王義川因「林岱樺事件」重挫聲勢，不少綠營支持者轉挺另名潛在人選、總統府副秘書長何志偉。據了解，雖然何是空降，但他從去年9月就開始勤走基層，地方知名度正逐漸提升。一名黨內人士告訴《鏡報》，「若無意外，目前黨內是朝徵召何志偉的方向前進」。

民進黨布局2026縣市長選舉，針對非執政縣市部分，採取參選意願登記，截至10月31日，桃園市部分僅有前立委彭紹瑾繳交意願書。原外界預期的人選，王義川、何志偉、前法務部次長黃世杰均未表達參選意願。

此前被看好強棒出擊、有望參戰桃園的王義川，近日因表態支持同為正國會系統的立委林岱樺參加高雄市長初選，甚至打算替林站台，引發年輕台派支持者不滿。即使王義川最後關頭臨時缺席，但爭議卻未隨之消失，不少支持者轉向支持其他潛在人選。

一名年輕桃園市議員表示，王義川聲勢衰退是從罷免6名國民黨桃園市立委全敗開始，黨內評估「林岱樺事件」效應雖有外溢到桃園，也可以理解網路上台派支持者對王義川不諒解，但對選情影響仍有限，「不過確實最近比較少聽到地方在討論王義川」。

王義川日前因表態支持同為正國會的立委林岱樺參加高雄市長初選，引發爭議。（資料照片／李智為攝）

除了王義川，地方上討論熱度最高的人選非何志偉莫屬。一名地方人士指出，何志偉雖然與桃園連結不深，但何從去年9月開始跑地方宮廟行程，最高紀錄一天能跑4、5間廟參拜，即使知名度不高，但勤懇態度受到地方鄉親歡迎。

該人士透露，不僅如此，何志偉很懂人心，多名議員生日都曾收到何致電祝福，黨公職對他頗有好感。不過，大家私下仍會揣摩上意，「到底上面要誰出來？」因此也不敢輕易表態。

該人士直言，一直以來何志偉跑地方行程時，因總統府副秘書長身分加持，都會被當作是受賴清德託付前來，且身邊經常有「信賴之友會」幹部襄助，被外界解讀得到賴清德相挺；但該人士認為，「這全是地方人士想像而已」。

何志偉（左）經常利用休假日勤跑桃園基層，認真態度受到地方鄉親歡迎。（圖／翻攝何志偉臉書）

一名綠營人士坦言，張善政的確是很難打的對手，有行政院長、副總統候選人的格局，任內也沒有鑄下大錯。目前桃園市部分，黨內只有收到1人登記，「若無意外，目前就是朝徵召何志偉的方向前進」。

除此之外，前法務部次長黃世杰傳出有志爭取出戰桃園市長。黃世杰2020年曾任桃園市第2選區立委，雖然2024未能連任，但目前仍有在經營選區。不過黃的硬傷是地方討論度不足，也沒有跨到其他選區，地方議員私下討論認為，黃只是在為自己「保溫」，也不太可能會正式出戰。

過去桃園地方選情都是由前市長鄭文燦一手包辦，從市府黨公職、地方人士到商界、產業界都會聽他的話，但鄭涉貪官司纏身後，幾乎沒有在政界活躍。一名知情人士透露，鄭文燦這次選舉恐怕也不會動起來，即使大家都向他尋求支持，但他眼下最關心的只有處理手上官司爭議，少了鄭支持，綠營想翻轉「藍天變綠地」，恐有難度。



