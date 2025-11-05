綠桃竹苦戰／鄭朝方進可攻退可守仍在觀望 地方籲朝產業界找奇兵

檯面上新竹縣長人選，幾乎只有竹北市長鄭朝方（中）一種聲音。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

民進黨積極布局2026地方選舉，但新竹縣市人選難產，讓黨中央一個頭兩個大。據掌握，檯面上新竹縣長人選，幾乎只有竹北市長鄭朝方一種聲音，但黨內擔心鄭是張好牌，不應該拿來打勝算不夠高的仗；竹市部分，地方人士建議，黨內應該重新考慮提名策略，太拘泥傳統只能守住基本盤，或許可以考慮商界或是產業界人選，更有機會吸引中間選民的目光。

一名不具名新竹縣議員指出，目前地方分成兩派聲音，一派鼓勵鄭朝方出戰，累積政治能量，另一派聲音認為現在大環境對民進黨不利，鄭朝方是張好牌，不應該拿來打勝算不夠高的仗，會有點屈才；若鄭朝方最後點頭出戰，黨公職一定都會全力協助。

該議員認為，鄭朝方有選過縣長、立委的經驗，知名度方面會比其他參選人更具優勢，更重要的是，要看國民黨推派誰出戰，如果是派現任副縣長陳見賢，陳有黑道背景，立委徐欣瑩又有宗教爭議，這也是鄭朝方顧慮的主因。

鄭朝方曾參選縣長、立委，知名度較其他地方人士更高。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

一名地方人士直言，鄭朝方雖然才擔任一屆竹北市長，但市民看得出來他的行事風格與老一輩政治人物很不一樣，過去參選縣長或立委，選民會因為他行政歷練不足，對他能力產生懷疑，但現在竹北從街道美學、設計規劃，都讓市民有感，或許現在出戰是個好時機。

一名熟悉地方的民進黨立委表示，新竹縣主要是看鄭朝方的意願，畢竟對鄭來說，進可攻縣長，退可守竹北市長，如果勝算不夠高，他就安分做完2屆竹北市長也很好。

該綠委感嘆，由於新竹縣市都是柯建銘的操盤範圍，鄭朝方大罷免時期給予罷團的幫助有限，以及挺罷免立場不明，引起在地綠營支持者不滿，恐會間接影響柯建銘對鄭觀感，也讓鄭出線增添變數。

新竹市人選部分，民進黨至今仍深陷前市長林世堅論文案陰霾，加上竹市藍白合很成功，綠營幾乎找不到突破口。而近年來戰將，如沈慧虹已經回到交通部擔任主秘及台鐵董事，發揮交通專長，黨內也希望陽明交大特聘教授林志潔繼續扎根備戰2028立委。

2022年披綠袍參選的新竹市長的沈慧虹，目前轉任交通部主秘。（圖／翻攝沈慧虹臉書）

一名新竹市地方人士認為，現任市長高虹安過去與地方也沒有連結，新竹市民可以接受一個很新穎的人物，黨內應該重新考慮提名策略，不能太拘泥傳統，否則只能守住基本盤，或許可以考慮商界或是產業界人選，讓外界耳目一新，也更有機會吸引中間選民的目光。

至於是否會找時代力量黨主席王婉諭合作，有黨內人士私下表示，地方跟中央都有人在建議此事，但依照柯建銘的個性絕對不會答應，柯還是希望市長位置能由民進黨內人士來坐。



