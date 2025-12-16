綠桃議員提26席 未過半挨批棄守

民進黨本屆桃園市議員不含原民，提名30席、當選23席，下屆提名只提26席，未過半且較本屆大減4席，引發基層黨員強烈不滿。（蔡依珍攝）

民進黨在桃園痛失執政權後，力拚明年重新奪回江山，但桃園市黨部16日拍板市議員提名總席次僅26席，未過半且較本屆大減4席，引發基層不滿，斥無異於「保送」藍營市長張善政連任，更恐讓民進黨在下屆桃園市議會淪為「狗吠火車」，監督權一併被藍營沒收。

桃園市議會共63席，民進黨本屆市議員不含原民，提名30席、當選23席，下屆桃園應選12席提5席、蘆竹4提2、觀音2提1跟平鎮6提2都減1席，其餘中壢11提5、八德5提3、楊梅4提2、龍潭3提1、龜山5提2、大溪2提1、大園2提1、新屋1提1都與本屆持平，總提名26席。市黨部主委黃傅淑香表示，提名名額是考量國民黨布局與其他政黨的選票重疊性，故採取比本屆更保守的策略，正式名額仍要經中執會通過後才算最後定案。

廣告 廣告

「保守淪為主動棄守！」有資深議員指出，蘆竹有1席婦女保障名額，但綠營竟未保障婦女人選，形同拱手讓給藍營女議員；在桃園、中壢2大都會區受惠於都市重劃，入籍人口大幅成長，且多為雙北、新竹外溢的中間選民，對泛綠陣營更具選舉優勢，提名席次卻持平甚至減少。

龜山因外來人口暴增，從4席增加至5席，但黨內卻不善用外來人口多為年輕人的優勢，仍舊採取保守提名2席，不願擴大戰果，反而在八德、有榮民及金馬外島移居的藍營大本營，本應謹慎，卻採取「5提3」超過5成提名的「積極」策略，與其他都會區的保守態勢形成強烈對比，遭質疑背後恐涉地方派系或個人政治利益考量。

最讓黨內不滿的還有桃園區減1席「禮遇」無黨市議員于北辰，具多年操盤經驗的前資深黨部主委痛批，于北辰從未加入過民進黨團運作，議長選舉也投藍，「這種禮遇模式恐會創下政黨政治的惡例！」強調市議員提名席次與市長、議長選舉息息相關，民進黨採保守提名，無異是將市長寶座的連任大禮，雙手奉送給張善政。