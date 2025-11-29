綠欲推選舉放2天「民主假」 藍委質疑為阻擋不在籍投票

對於藍、白有意推動不在籍投票修法，保障經濟弱勢、租屋族等投票權利，民進黨團近來提出「強化民主投票促進法草案」，規範在投票日及前一天都放假。民進黨立委吳思瑤表示希望透過修法，給因工作而難以返鄉投票的年輕世代「民主假」，保障其投票權利。國民黨立委李彥秀則質疑民進黨此舉為了阻擋不在籍投票。

為保障公民投票權，國民黨團和民眾黨團各自提出「不在籍投票法草案」，明定投票權人可以移轉投票或指定場所進行投票，並已交付委員會審查。

民進黨團近日提出「強化民主投票促進法草案」，主張「投票日及前一日均應放假一日」，以便公民獲取更充足的投票相關資訊、參與討論並返回戶籍地投票；適用範圍包括選舉、罷免及公投。該草案也明定，為保障公民投票權，各級政府機關應提供必要的交通補助與協助，包含但不限於加開大眾運輸交通工具的班次、提供交通票券補貼等方式。另外，該草案規範國家考試不得於投票日及其前一日舉行。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，台灣若要推行不在籍投票，應先建置相關系統確保投票的安全性，因此，民進黨研擬提供「民主假」，以對應藍、白立委提出的不在籍投票，希望藉此給予民眾更充裕的時間返鄉投票。吳思瑤：『(原音)民進黨團研議中的民主假就是希望如何方便年輕世代、偏遠地區的人士，因為工作的關係難以回鄉投票，提供了一個民主假的選項，我想用民主假的選項，來作為(對應)倉促可能會被暴衝修法的不在籍投票，這是一個討論上，我們開放讓社會來檢視。』

至於在法條中明定給予交通協助或補助是否涉及賄選？民進黨團幹事長鍾佳濱表示，法條是明定主管機關衡量是否要提供交通協助或補助，他認為這很難說對某個候選人有利或不利，因此不構成期約且沒有對價關係。

對於民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，國民黨立委李彥秀認為民進黨團是捨本逐末、捨近求遠，她質疑民進黨此舉是為了阻擋不在籍投票。李彥秀：『(原音)根據學者調查研究，台灣「不在籍」的人口比例約在10%至15%左右，為了要阻擋在野黨推動「不在籍投票」，卻要全民放假1天，請問國家競爭力與經濟的損失又要由誰負擔？民進黨頭痛醫腳，腳痛醫頭。』

國民黨團書記長羅智強則指出，他認同民進黨的提案，並表明未來也會提案，規範選舉和公投前一天放假。(編輯：沈鎮江)