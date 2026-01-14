綠歡迎柯文哲選台中！酸藍白合只是政治算計

▲白營放話國民黨台中市長提名若再拖拉，不排除柯文哲親自參選，圖為日前柯文哲拜訪立法院民進黨團。（圖／資料畫面，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市長人選遲未定案，連等著談藍白合的台灣民眾黨都看不下去！台中市黨部主委陳清龍昨說，民眾黨在台中市雖無適合人選，但黨中央可以徵召，前黨主席柯文哲也有可能出馬，請藍營不要再拖拉。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻開酸，指藍營的黨內提名是自家人的事，國民黨吃米粉，民眾黨卻在旁邊喊燙，正好凸顯藍白合只是政治算計，兩黨之間各懷鬼胎，若柯文哲真要來台中選，民進黨非常歡迎。

國民黨遲未決定台中市長人選，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔16日中午才要在黨中央協調，還不見得有結果。民眾黨台中市黨部主委陳清龍昨天接受媒體採訪時表示，民眾黨雖在台中市沒有適合人選，但黨中央有徵召機制，過去基於藍白合的誠意未徵召，若國民黨遲不提人選，極可能導致民進黨獲利，因此黨中央也會有自己的作法，甚至前黨主席柯文哲也有可能出馬選中市長，請藍營不要再拖拉。

立法院副院長江啟臣今（14）日回應此事時表示，他和陳清龍是老朋友，會積極與對方溝通，更希望年底選舉延續藍白合。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻則說，國民黨兩位爭取提名台中市長的人選僵持不下，本是他們自家的事，民眾黨選在此時大動作放話要推柯文哲出來，應證一句台灣俗諺「人咧食米粉，你咧喝燒」（人家國民黨在吃米粉，民眾黨在旁邊喊燙），凸顯藍白合只是政治算計，兩黨之間各懷鬼胎。

周永鴻說，民進黨台中市議會黨團對於民眾黨徵召柯文哲參選台中市長「樂觀其成」，竭誠歡迎柯文哲來台中接受民意檢驗，並說「我們對何欣純有絕對的信心，一定能爭取到市民最大的認同」。

