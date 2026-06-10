綠正式徵召鄭朝方 莊競程秀合照盼大新竹連線

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竹北市長鄭朝方（右）10日正式接受民進黨中央徵召參選新竹縣長。（民進黨新竹縣黨部提供／邱立雅竹縣傳真）

民進黨新竹市長參選人莊競程（右二）貼出與竹北市長鄭朝方（左一）7年前合照，盼兩人能大新竹連線。（民進黨新竹市黨部提供／邱立雅竹市傳真）

民進黨10日正式宣布徵召現任竹北市長鄭朝方代表參選下屆新竹縣長，同黨新竹市長候選人莊競程隨即表達力挺，「大新竹連線」正式到位。盼未來兩人能以「共同生活圈」的視野攜手合作，推動交通、教育及產業的跨縣市整合，讓新竹縣市共同前進。有網友戲稱兩人合體就是新竹縣市的「方程式」，讓莊競程也留言：「這麼快就想好CP名了！」

鄭朝方展現承擔魄力表示，政治的價值在於創造未來，在擔任竹北市長3年多來，他將生活美學與城市溫度導入公共建設，包含打造市東與市西公園、星際風雨籃球場，舉辦「竹北光節」，並邀請國際大師理查克萊德門、天后小野麗莎至竹北演出。此外，更主動跨界承擔，改善長年破舊的縣府管轄中正東路地下道。他強調，竹北公所雖僅約80名公務員，卻用有限資源創造無限可能，引發各鄉鎮爭相複製竹北模式，證明這套精準治理完全可行。

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面對更大的挑戰，鄭朝方感性表示，交通、教育、產業升級與城鄉均衡，都需要具願景的縣級首長全盤規畫。他有信心將「竹北經驗」擴大在「竹縣實現」，未來將爭取中央資源、打破舊框架，讓新竹縣蛻變為兼具生活質感與科技實力的現代化大縣。

新竹市長候選人莊競程則盛讚鄭朝方的政績有目共睹，他指出，大新竹地區在工作、就學與產業上早已密不可分，交通路網整合與醫療環境等議題，無法單以行政區畫思考。

莊競程也分享兩人2019年的合照，感嘆7年後再度並肩作戰，期盼未來與鄭朝方帶著共同理念，讓縣市資源互補，共同打造更進步、更宜居的大新竹。

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