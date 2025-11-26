綠正式提名！蘇巧慧戰新北、陳品安選苗栗
[NOWnews今日新聞] 民進黨今（25）日完成第二波縣市長提名，包含苗栗縣長參選人陳品安、新北市長參選人蘇巧慧。兼任黨主席的總統賴清德介紹，兩人具備相同特點，包含都是女性、有很好學經歷，同時也有抱負；當賴清德一一介紹陳品安政績以及背景時，在旁的陳品安也忍不住感動落淚，直呼沒想到總統還記得這麼小的事。
民進黨日前召開中執會，通過首波提名，包含台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純；民進黨下午舉行中執會，並於會後召開「民進黨縣市長提名苗栗、新北記者會」，包含賴清德、秘書長徐國勇、陳品安、蘇巧慧等人出席。
賴清德表示，今天推薦的兩人具備相同特點，第一，兩位都是女性，都是台大高材生、都是律師，都有很好學經歷，再來，兩位都有理想與抱負，在國會、議會表現傑出。
賴清德提到，蘇巧慧是台大法律系畢業的高材生，同時也是美國波士頓大學還有賓州大學法律系的碩士，回國之後，律師高考及格，在萬國律師事務所服務，非常關注庶民百姓的法律權益，也深入各個領域、各個階層，發揮她法律的專業，幫助民眾的立場跟精神。
賴清德說，蘇巧慧在民主的家庭裡面長大，所以台灣未來的前途，更懷抱有一番相當高的理想跟抱負，她在投入立法委員選舉之後，贏得民眾的支持進入了國會，三屆以來表現非常傑出，前後獲得公督盟15次評鑑為績優的委員，非常不容易。
賴清德細數蘇巧慧政績，除了關心教育外，也實際爭取到「國家兒童未來館」，同時也是立法院裡唯一一位，做Podcast的直播主，且針對對象是沒有選票的兒童；此外，她不只關心教育、關心小孩子，還推動非常生硬的《太空發展法》，為台灣建立太空產業的發展基礎。
再來是陳品安，賴清德說，她同樣是律師高考及格，在台北執業，但投入政治工作有別於一般人，她沒有沒有顯赫的家世，在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土，站出來反瘋車運動，還幫民眾免費打官司，最後決定留在苗栗，連結婚、喜宴都在苗栗。
賴清德提到，人無法決定在哪裡出生，但能選擇在哪奮鬥，陳品安一直到現在都沒有離開苗栗，能看出她不只有理想、專業、愛心，更能推動各種作為，同時也爭取許多地方建設；聽到賴清德的介紹，在旁的陳品安也忍不住感動落淚。
蘇巧慧致詞說，她跟新北的淵源很深，從她在求學時代開始，一路到畢業、成為律師，這段青春的歲月，剛好見證了台北縣脫胎換骨、黃金起飛的歲月，一路成為到現在的工商大縣，新北是台灣的縮影，因此她從以前就知道，要能治理超過400萬的人口、帶領它前進，非常不容易。
蘇巧慧說，從當年的尤清縣長和蘇貞昌縣長，他們用創新和執行力，讓台北縣不停不停地做出令人驚豔的成績，從那時她就知道，創新的概念、超強的執行力，是推動城市進步最好的原動力，而這10幾年，她得到國會15度優秀立委的認證，也得到鄉親讓她連任三屆的機會，「讓我在地方開始有了自己的品牌，我現在是『慧慧慧』，會做事的團隊，『慧慧慧』這個名號，其實是大家綜合起來，認為我們其實是：溫暖、創新、效率、會做事」。
蘇巧慧細數過去政績，強調她做到溫暖、創新、會做事，而新北市的長蘇巧慧，一樣會抱持相同態度，服務全新北市民，「我會盡120分的努力，接受挑戰，和新北市繼續一起成長，因為我們相信，更好的新北，這個台灣的縮影，將會成就更好的台灣，新北會和台灣一起來努力，這是我的夢想，也是我爭取的機會！向400萬的新北市民報告，蘇巧慧準備好了，我們一起為新北來努力，一起衝，就會贏」。
陳品安則說，她真的太感動了，她先生是台北人，她是高雄人，因此她在高雄、台北各辦一次婚宴，但不得不在她的第二故鄉，辦第三次婚宴，沒想到這麼小的事，總統都記那麼清楚；她提到，感謝民進黨給她機會，讓她說出對苗栗的願景以及對苗栗未來的想像，更感謝苗栗鄉親，每一次用選票澆灌她，讓她成長茁壯，能站在這邊，來宣誓她為苗栗縣付出的決心。
陳品安提到，很多人問她，怎麼會有勇氣，參與競選，畢竟大家都知道苗栗是藍大於綠，在結構上非常難突破，但對她而言，最難的選擇是生小孩，如果有比這件事更難，就是生第二個小孩。
陳品安強調，她沒有辦法選擇她在哪裡出生，但能選擇她要在哪裡落地生根，苗栗就是她的選擇，非常感謝苗栗鄉親沒有排斥她、拒絕她，尤其是通霄、苑裡的鄉親，他們張開雙手擁抱她，「我是新苗栗人，我願意在這個地方付出，我也真的一直在跟苗栗一起前進」。
陳品安說，她認識非常多在苗栗生活、在苗栗打拼的人，而她要團結熱愛苗栗的人，和他們一起擘畫苗栗的未來，身為一名政治工作者，為這塊土地付出、為苗栗的鄉親打拼，是她應該要做的事，也是使命；身為兩個小孩的媽媽，替苗栗小孩打造下一代更好的環境，也是身為爸爸、媽媽的責任；身為黨公職，她也會全力的輔選所有苗栗縣的黨公職，同時也會結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起要讓苗栗開出民主的花朵。
