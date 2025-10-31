綠民代指花蓮近億元買便當 傅崐萁：民進黨公職造謠

（中央社記者王承中台北31日電）綠營民代質疑花蓮縣府匡列新台幣逾9000萬元採購便當。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，花蓮縣政府已公告，因為跟義煮團合作，到昨天晚上為止只用了4000多萬元。全國人民都到花蓮救災，只有民進黨公職在造謠，若再有不實指控，一定提告到底。

光復鄉洪災各地愛心志工湧入，民進黨花蓮縣議員質疑，災後有多個義煮團投入，縣府仍匡列逾9000萬元採購便當；花蓮縣政府澄清，採購金額為開口契約非實際花費，實際金額為4000多萬元。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等人，今天在立法院召開記者會，傅崐萁表示，昨天立法院朝野黨團秉持救災，為讓災民趕快恢復原有的生活，協商完成馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，今天三讀通過。

傅崐萁指出，然而此時此刻，民進黨公職又再次造謠花蓮縣政府匡列近億元預算買便當，這都是有公告的，為什麼民進黨一再用這種錯誤資訊，打擊正在全面救災的地方政府。花蓮縣府已正式公告，因為跟義煮團合作，所以使用金額不到一半，到昨天晚上為止，只用了4000多萬元。

傅崐萁表示，因為國家失能，人民必須自救，這麼多來自全國善心人士，到花蓮光復鄉協助清淨家園，縣府提供膳食是最基本的事情。

傅崐萁指出，民進黨公職明明可以看到資料，卻不斷扭曲，泯滅人性令人髮指。全國人民都到花蓮救災，只有民進黨公職在攻擊、不斷造謠，謊言治國就是民進黨一貫操作手法。如果再有不實指控，尤其是對他本人，一定提告到底，希望民進黨造謠部隊適可而止。

傅崐萁表示，他要再次聲明，從來沒有義煮團的白飯被擋在災區之外，從頭到尾只有內政部保警跟國軍憲兵做外圍交通管制，所有要進入災區的車輛都是經詢問後才進來，義煮團白飯被擋，從來都是謠言。

傅崐萁指出，今天馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例三讀通過以後，希望行政院能夠加緊腳步，國會已經授權300億元給行政院做重建，希望行政院加緊腳步，把效能提升，上緊發條，讓災民早日重回原有生活。

另外，針對非洲豬瘟案，傅崐萁表示，台灣才剛獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，卻馬上邊境失守，要持續調查探討。但民進黨鋪天蓋地攻擊台中市政府，中央政府失能，不能做好邊境管制，明知嚴重性而無積極作為，這不只是廢弛職務更是瀆職。

傅崐萁指出，試問台中市政府有邊境檢查權嗎，台中市政府可以指揮行政院嗎；國家不作為，嫁禍給台中市政府。他再次強調，非洲豬瘟就是因為邊境失守、行政院失能才會進來台灣，肆虐台灣的畜牧業。（編輯：蘇志宗）1141031