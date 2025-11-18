綠民代游吾和涉詐助理費365萬 2女兒也涉案、10人遭起訴

民進黨籍3連霸桃園市議員游吾和被指控涉嫌詐領助理費，今（2025）年8月遭到羈押，桃園地檢署偵辦後，認定游吾和和他的女兒以及相關人士等10人，詐領助理補助費高達356萬，18日依涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌提起公訴。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，「游姓議員於擔任第1屆至第3屆市議員期間虛報人頭助理，詐領助理補助費案於今日偵結起訴，並向法院申請沒收犯罪所得356萬餘元。」

檢方指出，游吾和自2014年12月25日起擔任桃園市議員迄今，明知助理補助費並非議員薪資的一部分，也知道不是對議員個人的實質補貼，卻和擔任公費助理的二女兒、三女兒同謀，填寫不實高報薪資，還製造不實的聘書，以虛報及低薪高報方式詐領和浮報助理費。

黃榮德表示，「今檢察官偵結，認被告涉犯《貪污治罪條例》利用職務上詐領財物罪，及使公務員登載不實等罪嫌。」

針對游吾和涉嫌不當處理助理費遭檢方起訴，民進黨桃園市黨部也表示，尊重司法偵辦程序，當事人若有違法失當行為，應依法負責，絕不護短、也不迴避，後續將依黨內紀律機制妥適處理，期盼司法盡速釐清事實。