綠民團：政院應採「不副署合憲行動」

日前三讀通過《財劃法》修正案，親綠民團籲行政院採「不副署合憲行動」。圖為立法院審議法案。（姚志平攝）

日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，親綠背景台灣永社12日邀集多位學者召開記者會，籲行政院採「不副署合憲行動」，儘管緊急煞車會帶來些微的震盪，這是列車長的職責所在。

此外，他們表示，有些立委天天把行政院長不適任掛在嘴邊，但被問到是否願意提出倒閣時又沉默或顧左右而言他，「這就是口嫌體正直」。

永社副理事長黃帝穎更引用大法官許志雄撰文指出，「行政院長不副署，若立法院不同意，可以提出倒閣」。因此並不存在行政獨裁的疑慮。

廣告 廣告

與會的東吳大學法律系特聘教授張嘉尹也說，行政院長雖由總統直接任命，但不是總統的傀儡，有權反對，反對的後果是總統可以免除其職務，這正是憲法的程序規定。因此並不存在「行政院長不能拒絕副署」的問題。

他認為，若行政院因為不同意立法院通過的法律，選擇「副署、公布後不執行」，將侵蝕憲政體制的重要基石，不執行法律可能讓公務員「背黑鍋」。「不執行」可能是一種方案，但「不副署」傷害最小、最能展現責任政治的方式。

台北大學公共行政學系兼任助理教授洪偉勝用甫以通過年金改革的中止為例，若要阻止反年改方案實施，後續牽涉的權限主要是考試院，若只強調「不執行」排除「不副署」，等於放棄本來可用的煞車，行政院長必須將不副署列為選項，因為影響程度最小、卻較有可能形成憲政慣例。

日本早稻田大學國際經濟法博士後期研究傅馨儀指出，當憲政這輛列車已變成「失速列車」時，緊急煞車可能會造成劇烈震盪，甚至讓乘客害怕、不安，但這是列車長唯一能做的選擇。不能眼睜睜看著車上所有乘客陷入即將危及生命的危險中。