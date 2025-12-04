綠民調揭近5成支持繼續年改 藍堅持推進停砍年金修法

民進黨今天(4日)公布民調，表示近5成台灣民眾支持年金改革繼續，僅2成7認為應停止，且不分政黨都有高達7成以上認為若停止公教年改，退撫基金提早破產造成全民買單不合理。對此，國民黨表示，政府是公教的雇主，本就負最終支付責任，國民黨提出相關修法僅是「停砍」，後續也將推進修法進程。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5%，但國民黨黨團及立委均提出修法停砍公教年金，已於11月初完成初審，今天將在委員會協商，預料最快於12 日排入院會並上演表決大戰。

民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢4日舉行「公教年金改革議題民調」記者會，民調結果顯示有49%的台灣民眾認為公教年改應繼續，27.1%認為應停止。交叉分析發現，綠營支持者有68.5%支持年改繼續、白營支持者有52.7%、中間選民則有40.4%。藍營支持者則偏向停止年改，佔48.1%，僅31.2%認為應繼續。

另外，有52.1%民眾不能接受立法院通過停止公教年改，認為不應圖利特定族群；若因停止年改讓退撫基金提早破產，屆時由全民納稅錢補貼公教退撫基金，也有高達76.2%的民眾認為不合理，僅11.9%認為合理。吳思瑤指出，交叉分析發現，不分政黨都有高達7成以上認為此舉不合理。吳思瑤：『(原音)民進黨支持者8成8認為全民買單不合理，國民黨的支持者也有6成8認為全民買單不合理，而號稱是年輕人起家的民眾黨有7成4、73. 9%認為全民買單來補年金的破口是不合理的。』

對此，國民黨發言人牛煦庭表示，政府是公教的雇主，本就負最終支付責任，過去年改版本重傷退休公教人員的權益、破壞信賴保護原則，形同政府帶頭成為「慣老闆」，這將影響公教人員信心與人才的甄拔，本應通盤檢討調整。他並指出，經過各界對話，國民黨提出的相關法案主軸最終僅是「停砍」，並已列為國民黨優先法案，將照立院程序協商討論、持續推進。

本次民調由民進黨民調中心施作，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，訪問時間為2025年11月17日至19日，有效樣本數1,064份，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。