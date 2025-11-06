綠民調6成挺改革年金？馬文君嗆吳思瑤可惡：公務人員已沒人要考了
立法院排審「停砍公教年金」相關修正草案，民進黨立法院黨團昨（5）日公布民調，直指6成民眾支持年金改革，立委吳思瑤表明「年改不能走回頭路」，引來馬文君開轟「非常可惡」。
主播哈遠儀昨（5日）在《庶民大頭家》節目提到，藍白對《公務員退休資遣撫卹法》有共識，認為應該幫公教來爭取停砍年金，事實上2016年是蔡英文推動的年改，18%的優惠存款要慢慢歸零，2018年上路至今7年，所得替代率的下降已經超過30%。
哈遠儀表示，國民黨說應該要停砍年金，但吳思瑤委員跳出來反對，批評公教退休金是勞工的2.1倍、是老農的6.6倍、是國民年金弱勢長輩的13.7倍，不砍掉的話會加劇，這叫做「跨職業者的被剝奪感」。
對此，立委馬文君砲轟，吳思瑤到現在還在說這樣子的話，其實是非常可惡，因為過去軍公教在政府財政比較困難的時候，薪資非常低，所以政府用退休金做一些保障，給比較高的退休金，希望可以讓他們未來無後顧之憂，這是政府應該有的承諾，可是現在讓大家不願再投身公務體系，包括過去說油電、糖水、郵局、國營事業。
馬文君指出，這些軍公教以前為什麼叫「鐵飯碗」？因為他們只要認真的把所有的工作期程做完後，退休就有比較穩定的退休金，所以大家都希望可以來做這樣的服務，吳思瑤卻還在講勞工、老農、國民年金弱勢的長輩，強調「這個是完全不一樣的，包括過去投入的金額、退休金的給予相關的這些，其實是不同的」。
馬文君痛批吳思瑤故意製造行業別、職業別的對立；她酸，假如要這樣比較，現在居然連歌手也可以派駐當代表，每個月領3、40萬，「這樣子是合理嗎？」
馬文君坦言，現在的公務人員已經沒有人要考了，但過去其實是搶破頭，每一個重要的相關的政府業務，都已經發生嚴重的問題，她認為這個是砍年金一個很大的傷害，並表示他們現在只是幫政府停損，並不是恢復，也是要還這些軍公教人員的一個公道。
