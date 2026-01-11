綠決戰台南市長初選！陳亭妃鐵馬衝刺、林俊憲車掃市區

立委陳亭妃鐵馬37區行動最終章，11日從她的政治成長起點安南區出發。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選，2位選將林俊憲和陳亭妃全力衝刺，分別透過車隊掃街、和鐵馬行動，爭取民眾支持。林俊憲獲得台南市長黃偉哲力挺，陳亭妃說會找立委王世堅助陣。

一路上向鄉親呼喊，記得顧電話，立委陳亭妃鐵馬37區行動最終章，11日從她的政治成長起點安南區出發，兩旁不少鄉親夾道力挺，陳亭妃也感性發言。立委（民）陳亭妃：「我們是跟自己在選舉，不是跟別人在選舉，代表的是人民，在亭妃的背後在推我。」

再次喊出，這是一場跟自己的選舉，陳亭妃將鐵馬行的終點設定在台南市政府，象徵意義濃厚，過程更將邀請立委王世堅陪同，但任超級助選員。立委（民）陳亭妃：「最後我們會一路走到，安平永華市政中心，這個代表我們完成了37區，往前邁進我們要前進市政府。」

廣告 廣告

同一天上午，林俊憲則是透過車隊掃街，從東區關帝殿出發，把握選前黃金時刻，鎖定的是台南市區，爭取最多的曝光機會。

在出發前，林俊憲也展現了，受到基層力挺的氣勢，在地議員、立委一字排開，台南市長黃偉哲也現身表達支持，林俊憲打出市政接棒牌，當然不忘提及賴總統。立委（民）林俊憲：「我記得總統幫我喊當選的時候，他也跟偉哲市長說，說他會全力支持台南的市政，我們台南隊團結就是力量。」

台南市長黃偉哲：「等於是考前5分鐘，要做重點複習，林委員計畫是要，從這邊來掃一遍，把好的產品可以推銷出去。」

12日就要進行初選民調，最後關頭衝刺，憲妃之爭都用地毯式的掃街行動，決戰最後一里路。

更多東森新聞報導

綠台南初選新民調！妃、憲皆贏謝龍介黨內互比妃領先

何志偉偕桃園議員掃街 婆媽熱情喊：好年輕！

最後衝刺回防台中！ 盧秀燕車掃力拚保下「台中F3藍委」

