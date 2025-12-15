綠河-KY進軍綠色發電供應鏈 董座高於市價2.6倍認股展決心

綠河-KY將投入生質能「木質顆粒」業務，正式進軍綠色發電供應鏈。（圖／擷取自官網）

財經中心/綜合報導

生質能布局再添生力軍！綠河-KY（8444）董事會於12月12日決議辦理114年第1次現金增資私募普通股，每股定價新台幣31元、共發行70萬股，增資基準日訂於12月18日。董事長謝榮輝以高於市價2.6倍的價格參與認購，展現對公司綠色轉型與長期成長的強烈信心。

綠河-KY表示，本次私募資金將投入生質能「木質顆粒」業務，正式進軍綠色發電供應鏈，啟動公司跨入再生能源的新布局。木質顆粒為歐美及日韓主流的清潔燃料，可取代高污染燃煤、降低二氧化碳排放，符合全球淨零趨勢。歐盟最新《再生能源指令（RED III）》已將再生能源目標提高至2030年前達成42.5%至45%，推升全球木質顆粒市場長期成長動能。

廣告 廣告

綠河指出，公司長期深耕泰國南部橡膠木產業，掌握穩定的原料供應鏈與加工優勢。此次導入木質顆粒製程，能充分利用小徑木、鋸木殘材等剩餘資材，轉化為具市場潛力的綠色能源產品，不僅提升原料利用效率，也能分散塑合板產業競爭壓力，更開啟台灣企業投入木質燃料市場的先河。

在全球再生能源政策推進下，歐洲與日韓陸續加速燃煤替代計畫，木質顆粒具備低碳、儲運便利與高成本競爭力，已成主要國家發電結構調整的關鍵燃料。綠河同時指出，歐美市場全面要求供應商具備 SBP、FSC、GGL 等國際永續認證，原料來源的可追溯性成為重要競爭力。公司以橡膠木小徑材與鋸木廠下腳料為主要來源，完全符合歐洲禁止使用砍伐森林原木的規範，並建立高度透明的材料管理制度，確保永續合規與供應穩定性。

綠河規劃，新產線年產能可達36萬噸，預計於明年第二季開始出貨。依目前國際市場報價估算，新產能將提供穩定毛利貢獻，帶動營運結構由傳統板材轉型至再生能源，並形成協同效益，建立公司第二成長曲線。公司強調，本次私募將用於深化原料整合能力並擴大再生能源布局，透過將無價值橡膠木小徑木轉化為市場需求強勁的再生燃料，可望在全球減碳趨勢下創造長期競爭力。

綠河-KY預期，憑藉材料整合優勢與永續策略推動，將有望成為亞洲地區最關鍵的木質顆粒供應商，持續強化公司在循環資源產業的長期競爭力，邁向穩健的綠色成長新里程。