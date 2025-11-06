綠派蘇巧慧戰新北不意外 黃國昌喊恭喜：自己繼續按部就班

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民進黨選對會昨（5）日開會，決議徵召立委蘇巧慧出戰新北市長選戰。早已表態要投入新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，今天被問及此事，黃國昌說，結果不令人意外，他恭喜蘇巧慧，他覺得任何有志於讓新北變得更好，大家能夠來參與民主的競爭，這個都是民主良性發展的一個正面現象，民眾黨在面對相關這種競爭的時候，都是以正面積極健康的心態來看待。至於他自己的部分，就是按部就班，依照自己的進度來加以前進，「我們不會等待」。

黃國昌。（圖／民眾黨團提供）

黃國昌上午舉行記者會，會後受訪時被問到，目前新北市長選舉，民進黨是由蘇巧慧來參選，怎麼看這位對手？而黃國昌之前有說過一樣會藍白來共推，如果說比不贏李四川的話會來全力輔選，那目前跟國民黨討論最新進度如何？

對此，黃國昌說，這個結果其實就不令人意外，也不是什麼新聞，恭喜蘇巧慧，他覺得任何有志於讓新北變得更好，大家能夠來參與民主的競爭，這個都是民主良性發展的一個正面現象，民眾黨在面對相關這種競爭的時候，都是以正面積極健康的心態來看待，他覺得這才是應該要有的民主風範，所以先恭喜蘇巧慧。

黃國昌說，至於他自己的部分，他就是按部就班，依照自己的進度來加以前進，他之前也跟大家講過，2月1日他的競選辦公室就會成立，那目前對於新北市，各項的建設、政見、願景、競選辦公室人員的組成，以及非常多學者專家請益的工作，他在國會的工作之外、在台灣民眾黨的工作之外，他還是都有盡量的再找出時間，按部就班的再往前推進。他個人爭取代表民眾黨來參選新北市長，這個方向不會有任何的改變，「我們說我們有最大的誠意跟善意，但是我們不會永遠在做的事情只是等待，我再說的更直接一點，我們按部就班的往前進，我們不會等待」。



