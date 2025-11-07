綠派誰出戰台北高雄市長？他大膽預言這2人

▲資深媒體人黃暐瀚認為，綠營可能提名賴瑞隆出戰高雄，台北之戰則派出吳怡農。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 外傳一份民進黨高雄市長選戰的內參民調曝光，顯示綠委賴瑞隆以44.5%支持度，領先藍委柯志恩的36%；綠委林岱樺以39.8%，領先柯志恩的35.1%；綠委許智傑則以40.4%，領先柯志恩的37%；唯獨綠委邱議瑩以37.4%支持度，落後柯志恩的40.5%。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，綠營可能提名賴瑞隆出戰高雄，而在台北市選戰部分，則派出壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。

黃暐瀚6日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中表示，邱議瑩在該民調中落後柯志恩，但她卻對外發聲明，堅稱「這份民調不對」，強調自己團隊所做的民調顯示「是贏過柯志恩的」。此外，他也指出，林岱樺與柯志恩差距約4個百分點，而賴瑞隆則擁有約8個百分點的優勢。

廣告 廣告

黃暐瀚直言，若最終民調結果持續維持這樣的趨勢，民進黨明年在高雄市長提名上，極有可能由賴瑞隆出線，因為他對上柯志恩的領先幅度最大，更為保險。他進一步說明，民進黨內部通常不是看互比民調，更重視與主要對手的對比民調，能穩贏對手的候選人，才會被視為最安全的選項。

黃暐瀚補充，民進黨有「42.5%條款」，若選舉完後得票率達42.5%以上，下一次就必須進行「初選」；反之，若低於此比例，就被視為「艱困選區」，可直接徵召人選。以台北市為例，前衛福部長陳時中當年得票未達此標準，因此北市被歸類為艱困區。他接續提到，如今僅有吳怡農提交參選意願書，只要民調表現不差，幾乎篤定是他出線。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

綠還在用「這個」年輕人不買單！吳子嘉酸爆：穿西裝山頂洞人

協助太子集團「核心幹部」關說入境？林思銘直球回應了

補充保費民怨炸鍋！名醫提醒石崇良「這2字」：混日子就好