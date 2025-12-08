綠派誰拚基隆市長？徐國勇曝「人選非常棒」：賴清德最快月底公布

針對2026縣市長選舉布局，民進黨目前已經拍板定案幾個縣市的提名人選。其中基隆市部分，民進黨秘書長徐國勇表示，選對會仍在徵召作業中，但已有「非常棒」的人選，屆時將會由總統兼黨主席賴清德親自公布。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／民進黨YT）

徐國勇今（8）日參加基隆獅子會活動，對於各界關注綠營基隆市長人選，徐國勇回應，選對會仍持續徵召作業，目前已經有人選，「時間到了」就會向大家宣布。徐國勇重申，選對會通過後仍需中執會通過，才會正式召開記者會宣布。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

媒體還問到，人選何時會公布？徐國勇表示，希望能在12月底前將人選定案，至於公布時間，可能會在12月底或是1月初，屆時將由賴清德召開記者會，向全國人民宣布。根據《自由時報》報導，地方政壇普遍看好議長童子瑋。

地方政壇推測應該是基隆市議長童子瑋出馬。（資料照／中天新聞）

至於民進黨已經提名的2026縣市長人選，包括立委蘇巧慧選新北市長、立委何欣純選台中市長、苗栗縣議員陳品安選苗栗縣長、立委劉建國選雲林縣長、立委王美惠選嘉義市長、律師林國漳選宜蘭縣長、立委陳瑩選台東縣長。其他縣市部分，台南市、高雄市和嘉義縣將辦理黨內初選，彰化縣將辦理類民調。

