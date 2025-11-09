綠港都內戰／新潮流二度找賴瑞隆、許智傑談整合 選對會將展開例行協調

據了解，新潮流人士上月有意找同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

民進黨高雄市長初選戰火升溫，今天（10日）起至14日開放領表登記，爭取提名的4名綠委分別為賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩。隨著初選時程逼近，地方上整合、棄保聲浪四起。據了解，新潮流人士上月有意找上同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合；民進黨選對會近日已成立協調小組，將邀各擬參選人展開例行協調，最快下週就會有動作。

民進黨高雄市長初選領表登記下週起跑，預計明年1月中旬以民調結果決勝負。檯面上4名參選人，除了助理費官司纏身、一舉一動備受關注的林岱樺，賴瑞隆擁有新潮流資源及人力奧援，許智傑獲地方跨派系議員支持，邱議瑩則是陳其邁暗挺，並獲英系、蘇系跟湧言會相助。由於4人都蟬聯3屆以上立委，地方實力不容小覷，從各家民調分析仍難看出誰具有絕對優勢。

隨著初選時程倒數，地方上開始出現整合呼聲。據了解，包含高雄市在內3個須舉行初選的執政縣市，選對會已組成協調小組，成員包含莊瑞雄、王定宇、張宏陸、徐國勇及陳茂松，最快本週就會開始有動作。

民進黨高雄市長初選登記下週起跑，4名候選人地方實力不容小覷。（合成畫面／李智為、鄒保祥攝）

據《鏡報》調查，兩位同樣出身新潮流菊系的立委賴瑞隆與許智傑，上月曾被派系人士接觸想要談整合。地方人士透露，其實更早之前新潮流就曾找過賴許談整合，但始終沒有結果，最近黨中央、派系內確實又在談整合，「選對會現在開始動了，可能初選登記開始就會去找各個參選人談」。

該人士指稱，賴瑞隆民調的確持續領先，新潮流日前派多名大咖南下進駐操盤，派系財力、人力重磅進駐。若最後真的由賴出線，他的首要挑戰是化解地方「人和」問題，畢竟初選期間各陣營競爭激烈，要如何成為凝聚各派系支持者的「桶箍」，會是初選贏家的任務。



