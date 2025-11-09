綠港都內戰／正國會逆風挺林岱樺內幕曝光 派系大老出手前曾向賴清德請命
民進黨高雄市長初選上演4搶1局面，4名立委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩積極爭取黨內提名，其中捲入助理費案的林岱樺，日前獲正國會成員大動作支持，在網上引起熱議。據《鏡報》掌握，29日下午正國會大老陳茂松在中常會上向身兼民進黨主席的總統賴清德請命，希望黨內可以好好處理助理費案，但未獲賴領情，當晚正國會多名黨公職就在社群發文力挺，釀成一發不可收拾的局面。
積極爭取高雄市長提名林岱樺因助理費案官司纏身，重挫參選聲勢，原本林在地基本盤穩紮穩打，但上月29日晚間以外交部長林佳龍為首的正國會黨公職，在臉書協助宣傳林岱樺週末造勢活動，引起綠營支持者反彈，不僅領頭的林佳龍成為箭靶，幫忙喊聲的立委王義川、新北市議員卓冠廷等人也被流彈擊中，正國會逆風力挺反演變成幫倒忙。
外界好奇，正國會出手時機敏感，正好是林岱樺首度被傳喚到庭隔兩天，正國會為何願意賭上派系招牌挺下去？先前難道毫無預警和徵兆？據《鏡報》掌握，其實正國會大動作相挺前並非完全沒有動作。一名知情人士指出，29日下午，正國會大老、中常委陳茂松在中常會的臨時動議環節，就曾向賴清德當面請命助理費案。
據轉述，陳茂松向賴清德表示，2026地方選舉快要到了，黨內有些助理費案爭議和困擾應該好好處理，並點名該爭議不只是民進黨，國民黨也有些案例；此番言論也被其他與會人士解讀，是陳在幫「自家人」林岱樺說情。
對於陳茂松的提議，賴清德回應，關於助理費案，國民黨籍議長團先前曾到立法院拜訪，這部分應交給國民黨團來處理，民進黨團對此事有自己的立場，「畢竟民進黨對自己標準比較高」。語畢，賴直接宣布散會，並未正面回應陳的意見，當晚正國會一行人就在臉書發文為林岱樺宣傳，看在與會人士眼裡時機點太過湊巧。
一名知情派系人士證實，一票正國會黨公職發文支持林岱樺的確是林佳龍「下令」，司法的事就交給司法，現在是初選期間，派系成員本來就要支持自己人，如果沒有給林公平參選的機會，最後林恐怕會有脫黨參選的理由，對民進黨高雄選情極為不利。
該人士分析，從正國會內部民調來看，林岱樺支持度仍穩坐第2名，如果林獲得派系支持，最後初選沒有出線，那林也該認清自己實力，畢竟派系該挺的都挺了。至於支持者反彈是否在預料之內，該人士坦言，會有批評聲浪是一定的，但如果等到林脫黨參選，正國會又要背上黑鍋，到時候正國會要面臨的撻伐恐遠不及此。
本月1日晚間林岱樺岡山造勢活動照常進行，但原先海報上站台的正國會黨公職因扛不住壓力未上台，只有林岱樺淚灑舞台向支持者訴說自己的清白。雖然無法拓展新票源，但地方人士認為，此舉是給林的鐵票支持者一劑強心針，讓他們知道林還沒放棄，對她的支持度並未加分。
過去林岱樺過去曾放話高雄市長選舉自己會不畏官司「戰到底」，外界持續關注林是否會脫黨參選。對此，林岱樺日前受訪時強調，自己要求的就是公平機制，不要給她穿小鞋，登記領表時她會簽署不違紀參選切結書，只要走初選機制就要遵從黨的規則，自己尊重願賭服輸的結果。
民進黨廉政會主委邱駿彥曾說，針對林岱樺案決議絕不拖過一審。距離初選決戰時間還有將近2個月，林岱樺眼前除了要爭取市民認同戰勝初選，最令她擔心的還有形同達摩克利斯之劍的助理費爭議高懸在頭上。
更多鏡報報導
綠港都內戰／新潮流二度找賴瑞隆、許智傑談整合 選對會將展開例行協調
綠港都內戰／許智傑、邱議瑩棄保效應醞釀中 陳其邁表態成關鍵
民進黨高雄市長初選登記將開跑 邱議瑩「搶頭香」宣布明天就去登記
其他人也在看
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 15 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 19 小時前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 15 小時前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 9 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 19 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 18 小時前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
蘇巧慧羽翼已成 不甩藍白合早鎖定李四川
[NOWnews今日新聞]新北市從升格以來，國民黨執政超過20餘年，被民進黨視為艱困選區，過去黨內大咖包括蔡英文、游錫堃、蘇貞昌與林佳龍都鎩羽而歸。如今市長侯友宜即將卸任，立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 19 小時前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 1 天前
影/柯志恩對手確定了？郭正亮大膽斷言高雄市長選戰終局
2026年高雄市長選舉競爭白熱化，前立委郭正亮預測，高雄市長選舉應該是上演民進黨賴瑞隆與國民黨的柯志恩的對決。不過賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，而且坦白說柯志恩這一場選戰不是跟賴瑞隆選，而是跟背後的高雄市長陳其邁和總統賴清德在選。中天新聞網 ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
出席白色恐怖秋祭大會挨批 鄭麗文回應了
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」明天將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 1 天前
綠營高雄大亂鬥！整合火侯還沒到 黨內憂藍白「介選」拉抬林岱樺
民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐2026高雄市長，4人民調呈現「麻花捲」，初選下週登記起跑，儘管外交部長林佳龍聲援林岱樺使支持者跳腳，但林11/1岡山造勢催出信心。而林與民眾黨前主席柯文哲處境相似，現任主席黃國昌與藍營人士日前也聲援林岱樺，是否影響後續態勢，值得關注。太報 ・ 1 天前
藍擬提名4人 綠3新人爭卡位
台北市議員第四選區（中山、大同）應選8席，在超級吸票機、前議員王世堅轉任立委後，空出1席缺額，國民黨除現任3席確定參選外，以往都多提1席盼能「坐三望四」，不過選票可能會與民眾黨重疊；民進黨則有3名新人參戰，不過現任議員陳怡君身陷詐領助理費官司，也為選舉投下不小變數。中時新聞網 ・ 1 天前
新北市長4強對決最新網路投票 李四川、蘇巧慧纏鬥激烈
2026年新北市長選舉提前進入白熱化階段。新北市擁有超過300萬的選舉人數，遠多於其他6都城市，是全台最大票倉，成為藍、綠、白各黨必爭之地。民進黨徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌早已表態出戰，國民黨方面則有台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然呼聲高漲。中天新聞網 ・ 18 小時前