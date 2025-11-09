綠港都內戰／正國會逆風挺林岱樺內幕曝光 派系大老出手前曾向賴清德請命

據《鏡報》掌握，上月29日賴清德曾受正國會大老請命處理助理費案，被與會人士解讀是想幫林岱樺說情。（合成畫面／李智為攝、民進黨提供）

民進黨高雄市長初選上演4搶1局面，4名立委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩積極爭取黨內提名，其中捲入助理費案的林岱樺，日前獲正國會成員大動作支持，在網上引起熱議。據《鏡報》掌握，29日下午正國會大老陳茂松在中常會上向身兼民進黨主席的總統賴清德請命，希望黨內可以好好處理助理費案，但未獲賴領情，當晚正國會多名黨公職就在社群發文力挺，釀成一發不可收拾的局面。

積極爭取高雄市長提名林岱樺因助理費案官司纏身，重挫參選聲勢，原本林在地基本盤穩紮穩打，但上月29日晚間以外交部長林佳龍為首的正國會黨公職，在臉書協助宣傳林岱樺週末造勢活動，引起綠營支持者反彈，不僅領頭的林佳龍成為箭靶，幫忙喊聲的立委王義川、新北市議員卓冠廷等人也被流彈擊中，正國會逆風力挺反演變成幫倒忙。

林岱樺岡山造勢晚會原定出席正國會黨公職臨時喊卡，引發熱議。（圖／翻攝林岱樺臉書）

外界好奇，正國會出手時機敏感，正好是林岱樺首度被傳喚到庭隔兩天，正國會為何願意賭上派系招牌挺下去？先前難道毫無預警和徵兆？據《鏡報》掌握，其實正國會大動作相挺前並非完全沒有動作。一名知情人士指出，29日下午，正國會大老、中常委陳茂松在中常會的臨時動議環節，就曾向賴清德當面請命助理費案。

據轉述，陳茂松向賴清德表示，2026地方選舉快要到了，黨內有些助理費案爭議和困擾應該好好處理，並點名該爭議不只是民進黨，國民黨也有些案例；此番言論也被其他與會人士解讀，是陳在幫「自家人」林岱樺說情。

對於陳茂松的提議，賴清德回應，關於助理費案，國民黨籍議長團先前曾到立法院拜訪，這部分應交給國民黨團來處理，民進黨團對此事有自己的立場，「畢竟民進黨對自己標準比較高」。語畢，賴直接宣布散會，並未正面回應陳的意見，當晚正國會一行人就在臉書發文為林岱樺宣傳，看在與會人士眼裡時機點太過湊巧。

賴清德以民進黨對自己標準比較高為由，婉拒陳茂松的請命。（資料照片／民進黨提供）

一名知情派系人士證實，一票正國會黨公職發文支持林岱樺的確是林佳龍「下令」，司法的事就交給司法，現在是初選期間，派系成員本來就要支持自己人，如果沒有給林公平參選的機會，最後林恐怕會有脫黨參選的理由，對民進黨高雄選情極為不利。

該人士分析，從正國會內部民調來看，林岱樺支持度仍穩坐第2名，如果林獲得派系支持，最後初選沒有出線，那林也該認清自己實力，畢竟派系該挺的都挺了。至於支持者反彈是否在預料之內，該人士坦言，會有批評聲浪是一定的，但如果等到林脫黨參選，正國會又要背上黑鍋，到時候正國會要面臨的撻伐恐遠不及此。

本月1日晚間林岱樺岡山造勢活動照常進行，但原先海報上站台的正國會黨公職因扛不住壓力未上台，只有林岱樺淚灑舞台向支持者訴說自己的清白。雖然無法拓展新票源，但地方人士認為，此舉是給林的鐵票支持者一劑強心針，讓他們知道林還沒放棄，對她的支持度並未加分。

林岱樺岡山造勢活動1日照常舉行，但僅有少數黨公職到場站台支持。（圖／翻攝林岱樺臉書）

過去林岱樺過去曾放話高雄市長選舉自己會不畏官司「戰到底」，外界持續關注林是否會脫黨參選。對此，林岱樺日前受訪時強調，自己要求的就是公平機制，不要給她穿小鞋，登記領表時她會簽署不違紀參選切結書，只要走初選機制就要遵從黨的規則，自己尊重願賭服輸的結果。

民進黨廉政會主委邱駿彥曾說，針對林岱樺案決議絕不拖過一審。距離初選決戰時間還有將近2個月，林岱樺眼前除了要爭取市民認同戰勝初選，最令她擔心的還有形同達摩克利斯之劍的助理費爭議高懸在頭上。



