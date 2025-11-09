綠港都內戰／許智傑、邱議瑩棄保效應醞釀中 陳其邁表態成關鍵

地方人士分析，邱議瑩（左）、許智傑（右）棄保效應醞釀中，高雄市長陳其邁接下來表態是關鍵。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

民進黨高雄市長初選戰況白熱化，今天（10日）起至14日開放領表登記，隨著初選時程倒數，近日地方棄保傳聞甚囂塵上。據了解，目前民調大多呈現領先的賴瑞隆及主張「戰到底」的林岱樺，不太可能被棄保，反倒是民調浮動範圍大的許智傑及邱議瑩兩人被列入討論名單。地方人士認為，這兩人都獲得高雄市長陳其邁支持相挺，最後是否會棄保其中一人與賴、林對抗，陳其邁接下來的表態會是關鍵。

隨著初選時程進入倒數，地方上屢傳棄保傳聞。由於現任高雄市長陳其邁執政6年來為高雄打下江山，在交通、經濟、觀光方面都讓市民有感，如何支持能夠延續他城市擘劃的下一棒接班人，陳其邁每回表態都備受關注。雖然外界認定陳其邁暗中相挺邱議瑩，但近日陳在媒體面前一段回應再度引發討論。

陳其邁8日上午出席活動時，被問到高雄市長初選民調4人差距都很小時回應，「大家都很努力，許智傑也不錯啊，你不要把他當塑膠」；此番話被解讀同時肯定許智傑和邱議瑩，也讓地方想像兩人是否有棄保整合的可能。

陳其邁8日上午出席活動時表示，許智傑也不錯，不要把許當塑膠。（圖／高雄市政府提供）

許智傑則回應，確實多份比較有公信力的民調公司顯示，自己都是第二且在誤差範圍內，「其邁市長知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，來自基層組織的市民力量，這是我最大的優勢」。

對此，地方人士分析，林岱樺因派系爭議，加上早先已表態會「戰到底」，不被列入棄保討論名單。已知陳其邁在初選階段只會支持許智傑及邱議瑩，最後不排除會「棄3保2」，集中支持度在許、邱其中一人身上，與民調暫居第1的賴瑞隆打對台，所以現階段能影響初選棄保整合的最大關鍵在陳其邁身上，就等他後續是否有進一步更明確的表態。



