綠港都拚政見！許智傑高歌 林岱樺：我是死過一次的人

民進黨今舉辦2026高雄市長初選政見會。（圖／民視提供）





民進黨今（13日）舉辦2026高雄市長初選政見會，參選人包括賴瑞隆、邱議瑩、許智傑以及林岱樺。四人都提到「AI高雄」的發展方向，不過話鋒一轉，林岱樺主動提及過去的司法爭議，直言自己是「死過一次的人了」；而許智傑一登台，更是直接開嗓高歌，現場氣氛熱絡。

民進黨有意參選高雄市長的候選人，為了爭取出線，各自拋出政見、各有風格。

立委林岱樺：「我已經是死過一次的人了，如同劫後餘生，禁得起千錘百鍊。更重要的是，我將無止盡的搜索、約談、抹黑、攻擊、封口令、恐嚇令，都當成淬鍊林岱樺的養分。」

有歌就唱。立委許智傑：「海風吹啊吹，高雄準備要飛，飛向未來到全世界，展現我們的美麗。」

談到溫暖形象。立委邱議瑩：「現在的陳其邁是全高雄、全台灣最暖的那一個男子。邱議瑩是一個直率、敢愛敢恨的人，我會把大家惜命命。」

綽號同樣成為訴求之一。立委賴瑞隆：「菜市場小胖子、鉛球選手賴瑞隆，不只做好準備，我已經參與執政經驗當中，未來請讓我接起下一棒。」

接著比拚政見。立委林岱樺：「岱樺當市長，65歲以上的長輩，每人贈送一個智慧健康錶，不是要讓你看時間，是要照顧你的健康。」

立委許智傑則：「希望可以設計一個專屬高雄的APP，AI小秘書。」

除了政見，也隱約較勁派系與經歷。立委邱議瑩表示：「我是最能接棒陳其邁，開創新未來的人。」

立委賴瑞隆：「曾擔任蘇貞昌院長的助理，我已經通過最嚴苛的檢驗。」

立委林岱樺：「比的不是靠山，也不是比大咖，更不是比誰是誰的細漢，市民最大咖，市民才是天王。」

至於若民調結果由其他人出線，是否會承諾不脫黨參選？

立委林岱樺：「團結不是一句話，只要這個制度公平，就沒有脫黨參選的可能。」

一場政見會，有AI、有暖男、有歌聲，至於選後能否團結，仍有待觀察。

