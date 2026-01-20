綠湧言會11議員參選人亮相 宣告2026選戰起跑

湧言會提供

2026地方大選即將登場，民進黨「湧言會」今天召開議員參選新人記者會，介紹11位涵蓋各選區的參選新秀，將以「台灣尚湧」諧音梗為名進行各項選舉活動，會中由湧言會召集人立委王定宇為新人披掛背帶上陣，展現湧言會團結氣勢，正式宣告2026選戰全面起跑。

湧言會今天上午在台大校友會館舉行「十一登場，勢不可擋」全國議員參選新人記者會 。由新北市議員李宇翔、台北市議員林延鳳共同主持。

在首都戰場，湧言會派出三位具備國際視野的人選，松山信義區郭凡擁有雪梨大學國際關係學系的學歷，強調要將國際城市管理經驗落實於松信 ；中正萬華區康家瑋具備瑞士飯店管理大學SHMS碩士背景，致力於推動運動健康與地方產業串聯 ；大安文山區劉品妡畢業於英國倫敦大學國王學院，具立法院與市議會助理的歷練。

在台南選區以展現深厚的服務經驗實力為主，參選中西區北區的林建南曾任台南市府機要秘書與王定宇委員辦公室副主任；東區參選人卓佩于出身基層，卻拚成「學霸」，榮獲成大斐陶斐獎學金，以王定宇辦公室主任的歷練，代表年輕世代為家鄉拚出新氣象 。

湧言會推出最多參選人的高雄選區，包括具備工業設計背景的高雄左營楠梓區參選人張以理，曾任市府青年局長；大寮林園區蔡昌達則強調捲土重來的決心，要以最強大的基層實力回歸議會 。

高雄鳳山區參選人鄧巧佩，以黃捷服務處執行長經歷投入選戰；來自高雄的前鎮小港區參選人黃雍琇則擁有多年消防志工經驗，展現第一線救災熱忱 ；而平地原住民參選人巫振興已服務族人長達25年，強調要做族人最堅實的靠山 。

此外，新北市中和區的張志豪也將以中央黨部的專業經驗，回鍋延續問政與服務能量。湧言會召集人王定宇、立委林楚茵與黃捷均到場為新人祝福，象徵重任與傳承。

王定宇表示，湧言會作為最年輕的系統，致力於為國家培養人才，他願與兩位立委化作「土壤」，協助這群優秀的新芽成長，守護國家利益；林楚茵強調，這群新人就像台灣英雄，雖然目前可能默默無聞，但已準備好要在 2026走上服務人民的冠軍之路；黃捷表示，這支「尚湧團隊」背景不同，但絕對是守護台灣民主的第一線力量 。

記者會最後，由王定宇為新人披掛背帶上陣，全體參選人與立委嘉賓手牽手齊聲高喊口號「好人才，顧台灣」，展現湧言會團結氣勢，正式宣告2026選戰全面起跑。

