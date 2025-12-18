綠澎湖縣長陳光復率團訪問台中市府 盧秀燕分享數位與智慧治理經驗

澎湖縣長陳光復率隊到中市府進行數位城市取經，兩人因分屬民進黨及國民黨，不同政黨首長會面引側目。

澎湖縣長陳光復18日率縣府團隊70多人拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待，盧秀燕除了大談《台中通》外，並大讚陳光復不管在民主政治或城市治理方面，有很多學習之處，希望有機會能跨海到澎湖；澎湖縣長陳光復贈台中市長盧秀燕澎湖砂畫。會中盧幾乎全程以台語交流，相當罕見。

盧秀燕指出，台中市除了在智慧治理上打造數位市民平台《台中通TCPASS》，提供2600項市政服務，包括7月上路的好孕專車線上服務，與正在舉辦的台中購物節，台中通就是提供民眾參與的數位平台，目前下載次數已超過300萬次，成為地方政府推動數位便民的重要典範。

澎湖縣長陳光復表示，此行率領縣府團隊70多人拜會台中市府，學習台中的數位發展，他肯定《台中通》獲得國際大獎，強調澎湖是觀光旅遊大縣，也需要智慧管理，另包括與市府環保局談到烏賊車及空汙管制，以及警察局監測系統，都可以不用人力管理，期盼藉由此次交流參訪，作為澎湖後續推動智慧城市的重要借鏡。