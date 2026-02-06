綠燈了...車流卻全都為他停下來！高雄超暖舉動曝 騎士下車「牽手護送行動不便者」過馬路

高雄三民區鼎山街與明誠一路交叉口，機車騎士見行動不便行人受困斑馬線中央，立即停車伸手協助，牽手陪伴安全通過，路過車輛也自發禮讓，影片曝光後引起網友熱烈討論。（翻攝自Threads/mason_wsx）

車水馬龍的車流中，近日出現一幕暖心畫面！高雄三民區一名機車騎士在繁忙路口見行動不便的行人受困斑馬線中央，立即停車上前協助，牽手陪伴對方安全穿越馬路。過程中，周圍車輛自發停下禮讓，沒有任何按喇叭催促，影片曝光後迅速在網路上引發熱烈討論，被讚為「最美台灣風景」。

高雄路口暖心一幕 騎士伸手助行人安全過馬路

事發於三民區鼎山街與明誠一路交叉口，一名穿橘色上衣的行人因行動不便，在斑馬線中央遇到綠燈轉紅燈的情況而停下。眼見危險，一名機車騎士隨即將車輛停下，快步走向行人，牽起對方的手，陪伴緩步通過馬路。

在整個過程中，後方汽機車駕駛都自發停下禮讓，有的還打出雙黃燈提醒後方來車，現場秩序井然。騎士確認行人安全抵達對面後才返回車上重新起步，整個暖心行為被旁人拍下並上傳網路。

網友熱議：台灣的禮讓文化有多珍貴？

影片在社群平台曝光後，引起網友熱烈迴響，紛紛留言稱讚「這才是台灣最美風景」「感受到濃濃的人情味」「好溫暖的畫面 ❤️」「旁邊停等的車也有打雙黃燈示意後車前方有狀況真的很棒🧡」。拍攝影片的駕駛也表示，整個過程中，所有車輛都沒有按喇叭催促，展現出難得的耐心與配合。

