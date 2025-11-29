綠燈倒數衝斑馬線被罰500元！「真相曝光」全網驚呆

生活中心／楊佩怡報導

行人穿越斑馬線時，常遇到左右轉的車輛不禮讓，行人路權未獲重視，讓台灣被國際媒體稱為「行人地獄」。近日有網友發文表示，自己在過馬路時，看見對面的「小綠人」指示成閃爍狀態，於是她加快腳步向要衝過去，卻沒想到被警察攔了下來，並被處500元罰緩，被開罰的原因曝光後，讓眾多網友驚呆表示：「真的不知道耶」。





有網友看到小綠人成閃爍狀態便想衝過去，結果被警察攔還被開罰500元。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

日前有網友在社群上發文表示，當時路口號誌是綠燈，行人號誌也是綠燈，在剩下倒數幾秒鐘時，想要衝過去，結果被對街的警察攔了下來，還被開罰500元。原PO事後查法規才發現，原來就算是綠燈，但是只剩幾秒也不能衝。貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言熱議，不少人真的不知道這件事，「國際：用紅燈表示結束通行權結束；台灣：閃爍綠燈」、「爛死了，我家附近有小綠人秒數只有12秒的，照這邏輯大概每個人都要衝了」、「之前也有過類似經驗，超氣，但也是趕快把罰單繳掉，用路時多注意不要再發生類似狀況⋯規定都是死的沒有討論空間，只能自認倒霉」。

依據法規指出，小綠人若成閃爍狀態，代表行人剩餘綠燈時間不多，在斑馬線上的人應快速通行，否則須停止通行。（圖／翻攝自臉書@臺中市政府法制局）

事實上，台中市政府法制局曾公開解釋說明，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第207條規定，行人專用號誌在「行走行人」的綠色燈號閃光顯示時，代表警告行人剩餘的綠燈時間不多，如已進入道路者，應快速通過，或停止於道路中之交通島上。至於罰則規定在道路交通管理處罰條例第78條，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，處新臺幣五百元罰鍰。





