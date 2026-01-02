綠燈塞爆不等了！紅色法拉利「無視車陣」逆向狂飆 離譜違規眾人看傻

跨年當天下午將近5點，一輛法拉利不耐綠燈車流回堵，竟逆向往向衝至路口左轉。（翻攝自爆料公社）

台灣地狹人稠，車流量大，尖峰時間遇塞車是日常，但總有人爆怒狂按喇叭，或者直接硬切出車道。12月31日跨年正值下班時間，就有民眾在台中街頭目擊一輛紅色法拉利超跑，疑似綠燈遇到直行車流回堵，竟高速逆向衝向路口左轉。影片在社群平台引發討論，網友紛紛開酸「台中喔！見怪不怪」；也有人直言，逆向罰款太輕，「超跑駕駛根本不在意」。

違規行為發生的經過為何？

根據網友上傳「爆料公社」社群平台一段行車紀錄器影片顯示，12月31日下午接近5點，台中市的崇德八路一段與崇德路三段的路口，雖然交通號誌轉為綠燈，但前方車輛完全不動也不動，駕駛耐心在車陣中排隊，突然一輛紅色法拉利逆向從後方呼嘯而過，到路口左轉駛離。

影片一出引發討論，網友紛紛開酸超跑駕駛是三寶，「人家有錢能任性啊，就算撞死人也有錢能和解，你羨慕喔」、「都已經開超跑了，根本不在乎這點罰單」、「紅色法拉利忍不住了」、「都已經開超跑了，根本不在乎這點罰單」、「紅色法拉利忍不住了」；也有人批評台中的交通，「綠燈，車動不了，這是什麼爛路口」、「這在台中是每天都會發生的日常」、「台中喔！見怪不怪了」。

逆向超車涉及哪些罰則？

路口逆向超車的行為，根據《道路交通管理處罰條例》，違反「禁止超車路段」以及「未依規定方向行駛」等等相關規定，將處新台幣600元至1800元或更高的罰鍰。警方表示，將蒐證通知駕駛到案，若違規屬實依法開罰。

