綠燈行紅燈停！北捷「光」速通行 新閘門今試辦上路
每逢台北大巨蛋舉辦演唱會或職棒賽事等大型活動，鄰近的捷運國父紀念館站總擠滿散場人潮。為加速旅客進出站、降低閘門前停滯情形，台北捷運公司自發「閘門LED通行識別指示燈」，10日起於鄰近大巨蛋的5號出口的2座閘門試辦，移除現有的紅色門檔，以「綠燈行、紅燈停」概念顯示票卡感應結果，協助旅客快速通過閘門。
北捷指出，新增試辦的「閘門LED通行識別指示燈」，保留閘門既有螢幕顯示功能及提示音，再增加視覺化紅、綠燈號設計，旅客無須查看閘門螢幕或聆聽聲音，即可快速掌握票卡感應結果；旅客持票卡通過「閘門LED通行識別指示燈」閘門，若票卡感應成功，閘門側邊即顯示「綠色燈光」，旅客即可通行；若票卡感應有問題，則會亮起「紅色燈光」，請旅客至詢問處洽站務人員協助。
北捷表示，研發團隊在「不影響既有閘門功能」的前提下，開發光條控制板件，在不干擾原有電路及新增光條的電氣情況下，抓取票卡感應成功與失敗訊號，再精確控制光條顯示狀態，增添直覺的燈光識別功能；未來將持續觀察試辦情形及蒐集旅客意見，作為後續精進參考，打造更貼近旅客需求的智慧運輸環境。
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