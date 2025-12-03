綠燈走斑馬線被罰 規則惹議

最近有民眾在行人穿越道亮綠燈期間走上斑馬線，卻被警方以「不依號誌指示」開罰，原因在於行人綠燈號誌若開始閃爍時，未踏入行穿線民眾「禁止跨入」。（丁上程攝）

最近有民眾在行人穿越道號誌亮綠燈時走上斑馬線，卻被警方以「不依號誌指示」開罰，引發社會大眾討論，原因在於號誌開始閃爍時，未踏入行穿線的民眾「禁止跨入」，台北市議員詹為元發現，台北市部分區域的人行號誌在轉綠燈的當下馬上就閃爍，等於行人根本沒有「合法起走」的時間，形成制度陷阱。北市交通局回應，會再全面檢視路口情況。

最近有民眾向詹為元陳情，指出在行人穿越道號誌綠燈期間行走在斑馬線上，卻被警察以「不依號誌指示」開罰500元，讓人摸不著頭緒、不能理解，詹為元直言，對多數人來說，綠燈代表可以通行，綠燈時走在斑馬線上卻還被開罰，自然覺得困惑也感到不合理。

不過，依照現行「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，行人號誌綠燈分成「穩定」與「閃光」兩種顯示狀態。穩定綠燈時，行人可以穿越道路並通行；當號誌開始閃爍，只是提醒已在道路上的行人，要加快腳步或停在安全島，還沒踏入斑馬線的行人則「禁止跨入」。

詹為元指出，規定代表民眾在行人號誌綠燈閃爍時才走到行穿線上，即可能被視為違規，但他發現，像是台北市政府旁的松高路、市府路口行人號誌，雖然有採取「特定時段行人優先時相」設置，但行人綠燈從亮起的第1秒起就是「小綠人閃爍」狀態，換句話說，行人在這個路口根本沒有「合法起走」的一秒，只要踏進斑馬線就是在閃爍期間，即有可能被認定為違規。

他表示，這樣的號誌設置不但不符合法規要求，也沒有考量行人步行需求與安全判斷，秒數如果太短、沒有依照道路寬度或行人步行速度調整，就會讓交通號誌標準規範與警方現場執法脫節，導致民眾明明遵守號誌卻違規，形成變相的制度陷阱。

北市交通管制中心主任吳育緯回應，台北市內多數路口行人號誌綠燈閃爍時間預設為7秒，但考量各路口轉彎車輛多寡及路口寬度不同，為使行人安全離開路口以維護行人通行安全，綠燈閃爍時間將根據情況適時調整，較大的路口綠燈閃爍時間會相應延長，對於「亮綠燈就閃爍」的情況，允諾會再全面檢視所有路口狀況，避免行人號誌綠燈有全程閃燈情形。