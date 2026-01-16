綠燈起步遇突襲 警揭婦人趁亂離場竟是這原因

▲ 小客車駕駛綠燈起步遇突襲，與迴轉的機車發生碰撞，對方卻趁隙離開現場。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員陳慶同於日前上午8點多，獲報前往南區美村路與光輝街口處理一起交通事故。當時僅有36歲的張姓男子留在現場，據其表示，稍早他見前方號誌轉為綠燈，正準備駕車起步時，右側路旁卻突然有一輛機車從車前迴轉至對向車道，他緊急踩下煞車仍反應不及，當場發生碰撞。

張男見機車騎士連人帶車倒地，立即下車關心，現場亦有多名熱心民眾上前協助，並攙扶該名婦人至路旁安全處，他同時告知對方已通報警方及救護車到場協助。未料在救護車即將抵達前，該名女騎士卻趁隙一聲不響地騎上機車，頭也不回地離開現場，讓張男相當錯愕。

▲小客車駕駛緊急踩下煞車卻仍反應不及，當場發生碰撞。

由於當時只顧著關心騎士傷勢，張男未能記下對方車號，員警遂立即調閱事發地點周邊可用影像，在熱心店家協助下取得監視器畫面，成功還原事故經過，並循線通知77歲簡姓婦人前來說明。

簡婦向警方表示，當時買完早餐準備返家，一時不慎才會發生碰撞，因自己未持有機車駕照，擔心受罰又不知如何處理，情急之下才會離開現場。警方除針對其無照駕駛行為依法舉發外，另依《道路交通管理處罰條例》第62條，對其肇事後未依規定處置之行為製單告發，張姓駕駛肯定警方積極追查的效率，也感謝熱心店家提供影像協助還原真相。

▲小客車前方保險桿因碰撞造成多處損傷。

警方呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通規則並放慢車速，注意號誌變化及車前狀況，以確保自身與其他用路人安全；另提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場等候警方處理，切勿因一時慌亂或自認情節輕微而擅自離開，以免衍生更嚴重的法律責任，影響自身權益與他人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）