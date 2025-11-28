綠燈起步遭撞飛！宜蘭女騎士上班路成死劫

（記者許皓庭／宜蘭報導）宜蘭縣五結鄉今（28）日清晨發生一起死傷車禍。一名 50 歲駱姓女子騎機車途經中正西路待轉區，綠燈剛起步不久，即遭 19 歲王姓男子闖紅燈高速撞上。強烈撞擊使駱女當場倒地，警消到場時已無生命跡象，送醫仍宣告不治。王男僅受輕傷、無酒駕情形，後續已依過失致死罪移送偵辦。

圖／宜蘭五結今（28）日發生一起死亡車禍。一名女子騎機車綠燈剛起步，即遭男子闖紅燈高速撞上，送醫宣告不治。（翻攝畫面）

警方調查指出，事發時間落在早上交通尖峰，當時駱女於路口待轉區準備往中正東路方向前進。根據路口監視器與現場跡證，駱女在綠燈亮起後緩慢起步，王男則自羅東方向高速騎車闖越紅燈，兩車於路口中央發生猛烈碰撞。

目擊者回憶，撞擊瞬間聲響巨大，駱女被撞飛後在地面翻滾數圈，最終倒臥在路旁動彈不得。現場留有大面積血跡與破碎的機車零件，兩輛機車更被撞到北上車道，造成短暫交通壅塞。

救護人員趕抵時，駱女已呈現無呼吸心跳狀態，雖立即實施急救並送往醫院，仍因傷勢過重不幸身亡。王男僅擦傷，經酒測確認無飲酒情形，初步將他依過失致死罪移送法辦。

警方表示，事故肇因與王男闖紅燈行為高度相關，但仍需透過監視器影像、車輛鑑識與雙方行車動線分析進一步釐清完整責任。事發路段為車流量較大的主要幹道，近年亦發生多起待轉區相關事故，警方呼籲用路人遵守號誌並保持減速，以避免憾事重演。

宜蘭縣政府也提醒駕駛人，闖紅燈不僅觸法，若造成他人死傷，將面臨刑事責任與民事賠償，呼籲民眾切勿心存僥倖，以確保自身與他人安全。此次事故已致一死一傷，後續鑑識報告與監視器調查結果將送交檢方進行進一步偵辦。

