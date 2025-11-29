綠燈過馬路忽視1細節 行人收500元交通罰單！一票網友全不知

一名網友抱怨綠燈過馬路時，竟被警察攔下開了一張罰單。（示意圖，photoAC）

平時過馬路時，看到行人號誌的小綠人開始閃爍，是否也會選擇加快腳步衝過去？一名網友最近就因這個舉動，吃上一張500元的罰單，這才驚覺即使號誌燈還是綠燈，只要開始閃爍，其實就代表禁止行人再踏入路口。

這名網友在Threads發文表示，她當時趁綠燈尚剩幾秒，想趕緊加速穿越馬路，萬萬沒想到對街的執勤員警早就等著開她罰單。她因違反《道路交通管理處罰條例》中，行人未依標誌、標線、號誌的指示通行，而收到1張 500元罰單。類似這樣被開罰的狀況並非個案，另名網友也發文哀號，原來就算綠燈倒數還沒結束，只剩幾秒也不能硬闖，直呼：「花500元買教訓，真是氣死我了」。

類似的「搶秒數」爭議過往就曾發生。先前台中一名路人在穿越馬路時，眼見小綠人只剩下短短2秒鐘，於是小跑步試圖迅速通過，結果下一秒就被巡邏員警請到旁邊，當下她也深感委屈，忍不住質疑警方：「小綠人剩2秒不能跑嗎？有這種規定我怎麼不知道？」可見許多用路人對於這項規則確實存在誤解。

台中市政府法制局為此曾特別說明，依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》，當行人專用號誌的小綠人已經閃爍，其實就是警告綠燈即將結束，如果你已經踏上斑馬線，則須趕快通行，或暫停在安全島等候；但若是還沒踏上車道的行人，則禁止跨越馬路。

