綠燈過馬路挨罰500元原因曝！ 她嘆：只剩幾秒也不能衝

「第一次走路被開單！」一名網友分享，自己在綠燈狀態下走過斑馬線，沒想到卻被警察開罰500原，才知道「只剩幾秒也不能衝」、「走到一半號誌『綠換紅』就算違規」。文章一出，不少鄉民也分享了親身經驗。

這名網友在Threads發文表示，自己第一次走斑馬線被開單才知道，就算是顯示綠燈，如果走到一半號誌由綠轉紅，即使只剩幾秒，也不能直接衝過去，「這個就算違規，準備等警察在對街招手」、「花500元買教訓，真是氣死我了」。

而從罰單來看，上面寫著「違反《道路交通管理處罰條例》，違規事項第78條第1項第01款，行人不依標誌、標線、號誌指示」，因此依規定開罰500元。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「我上個月也是，是在一個大概3公尺半不到的路口，小綠人還有綽綽有餘的5秒，我跑過去就被攔了」、「我家附近有小綠人秒數只有12秒的，照這邏輯大概每個人都要衝了」、「有時候剩10幾秒小綠人在跑步了，我還是會過馬路耶，想說跑一下大概5秒內就到對面了，原來這樣不行」、「我也被罰過！那種6線道錯過就要等好幾分鐘，看到綠燈剩20秒左右衝過去，結果被開單，真的超傻眼」、「國際：用紅燈表示結束通行權結束；台灣：閃爍綠燈」、「不是倒數10秒不能走，是行人號誌閃爍之後，不能進入行穿線」。

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第207條規定，行人專用號誌各燈號顯示之意義如下：

一、「行走行人」之綠色燈號穩定顯示時，表示行人可穿越道路，惟應快速通行。

二、「行走行人」之綠色燈號閃光顯示時，表示警告行人，剩餘之綠燈時間不多，如已進入道路者，應快速通過，或停止止於道路中之交通島上，如尚未進入道路者，禁止跨入。

三、「站立行人」之紅色燈號穩定顯示時，行人禁止進入道路。

四、「站立行人」之紅色燈號閃光顯示時，表示與其相關之行車管制號誌係以閃光運轉，行人跨入道路前，應先停止，注意左、右來車，小心通過。

