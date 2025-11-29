綠燈過馬路被罰500元 她崩潰曝原因 大票人驚呆

行人在綠燈時走斑馬線，也會被開單？一位女網友分享，在綠燈倒數約5秒時過馬路，沒想到就被開單，大嘆花了500元買教訓，貼文一出引起熱議，不少人直呼自己也不知道有這樣規定。過去曾有官方粉專解釋，小綠人的燈號閃爍時，代表行人時間已不多，已進入道路者，應快速通過，或止步於中間的交通島上，而尚未進入道路者，則禁止跨入。

該名網友在社群平台Threads表示，自己在綠燈狀態時過斑馬線，當時小綠人是綠的，紅綠燈號誌也綠的，當時倒數5秒內想要衝過去，沒想到就被對街的警察招手叫過去，之後就被開罰500元。原PO表示，事後查法規才知道，原來就算是綠燈，秒數不足也不能衝，嘆錯誤已發生，錢也罰了，希望未來不會再有下一個跟他一樣的人，因搞不清楚狀況而被開紅單。

貼文一出後，有人驚呼不知道有這樣的規定，「我真的不知道耶！我們這邊一堆都已經綠變紅還在路上慢慢走的....原來這個是可以抓的唷」。也有人分享曾經被罰過的經驗，「之前也有過類似經驗，超氣，但也是趕快把罰單繳掉，用路時多注意不要再發生類似狀況」。有人指出，國際是用紅燈表示通行權結束，台灣則是用閃爍綠燈來表示。

台中市政府法制局曾在臉書粉專PO文指出，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第207條規定，小綠人的燈號閃光顯示時，代表警告行人剩餘的綠燈時間不多，如已進入道路者，應快速通過，或停止於道路中的交通島上；「尚未進入道路者，則禁止跨入」，若違反規定，將依道路交通管理處罰條例第78條，「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」為由開罰，罰金為500元。

