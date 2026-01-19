綠營不再炒作美國軍艦通過海峽 張競：與美方協商結果

國防部17日發布新聞稿，指稱解放軍的無人機穿越東沙島領空，當晚解放軍東部戰區則發布新聞，表示美國海軍芬恩號（John Finn，DDG 113號）驅逐艦、瑪麗西爾斯號（Mary Sears，T-AG-S 65號）海洋測量船於16、17日穿越台灣海峽，大陸軍方全程跟監。對此，中華戰略學會資深研究員張競提出看法。

張競指出，依據國防部公布1月16至17日的解放軍台海周邊空域活動示意圖，再對比17日發布的無人機入侵東沙領空新聞稿，顯然闖入東沙領空的大陸無人機，其所擔負任務原本是在台灣灘以南空域，執行跟蹤監控穿越台灣海峽的美艦，然後在返航途中穿越東沙島領空。

張競表示，此次美艦通過台灣海峽，美國第7艦隊並未發布新聞稿，刻意去扯什麼維護航行自由的鬼話。事實上從2024年12月13日以來，美軍機艦已經5度穿越台灣海峽，第7艦隊都未曾發佈新聞稿；其中包括2024年12月13日，P-8A型巡邏機；2025年2月10-12日，驅逐艦Ralph Johnson號（DDG 114號）、海測船Bowditch號（T-AG-S 62號）；2025年4月23日，驅逐艦William P. Lawrence號（DDG 110）；2025年9月12日，驅逐艦Higgins號（DDG 76號）、英國海軍23型巡防艦Richmond號（F 239號），以及此次的2艘軍艦。

張競指出，前述5次美軍機艦穿越台灣海峽中，2024年12月13日那次國防部曾率先主動發布新聞稿揭露；爾後2025年的3次，則都是由解放軍東部戰區發布措辭強硬的新聞稿揭露。但此次雖然仍是由東部戰區揭露，但並未表述任何情緒強烈的負面譴責措辭；此等新聞發布變化是否顯現政治氛圍的改變，確實存在思考空間。

張競表示，但是從我國從2024年12月14日之後，就不再主動揭露美軍機艦穿越台灣海峽看來，顯然美軍曾經與我方就此協商，並且制止國防部主動公布美軍在台海周邊的動態；否則就綠營執政風格來說，怎有可能不去敲鑼打鼓、高調炒作美軍機艦穿越台灣海峽？

張競指出，正因如此，17日大陸無人機闖入東沙島領空時，國防部為何要拿捏思考5個半小時才對外公開，顯然就是因為涉及美艦穿越台灣海峽。當天晚上當解放軍東部戰區公布美艦穿越海峽後，國防部亦是含混其辭低調回應，並首度聲稱「國防部不會主動公布友盟國家機艦動態」。從此種新聞應對脈絡觀察，除可確認美軍必然曾與我方協商不公布美軍機艦動態，其政治意涵更有深入思考空間。

張競表示，總而言之，17日突然掀起的大陸無人機穿越東沙領空事件，現在對照美艦穿越台灣海峽，呈現出整個周邊動態完整、具體圖像後，就可理解整個來龍去脈。

