綠營不副署有圈套？謝寒冰示警藍白「反罷成功有點飄」：絕不能有絲毫輕忽

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰提覆議遭否決後，於15日正式宣布不予副署，引起各界高度關注；媒體人謝寒冰提醒，即便綠營不副署的決定招致不少批評，在野陣營仍不能掉以輕心，「民進黨嫁禍的本事可不是蓋的」。

謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目中表示，賴清德政府這次不副署的行為，就跟7、8月的大罷免一樣，要把責任推卸到在野黨的頭上，只是726、823兩度罷免均以失敗告終而已。

廣告 廣告

「我覺得對付民進黨這種對手，你必須要戒慎恐懼」，謝寒冰提醒，藍白在經歷兩次反罷免成功後，整體上的心態「有點飄」，容易被綠營抓準機會倒打一耙；謝寒冰也進一步補充，面對民進黨之所以不能大意，就是因為他（民進黨）從頭到尾就沒打算按照規則，而是選擇硬幹。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

