綠營中正萬華上演女主播之爭？媒體人曝馬郁雯出線機會：這人要連任有得拚了

​曾獨家報導柯文哲「1500」隨身碟的前三立記者馬郁雯今（4）日正式宣布，投入民進黨2026台北市中正萬華議員提名，更找來民進黨新系大老段宜康一同掃街助陣。對此，媒體人樊啓明在臉書發文點出馬郁雯在民進黨內的主要競爭對手，更直言「民進黨將上演女主播大戰」。

​馬郁雯宣布角逐民進黨2026中正萬華議員初選提名，她表示，過去當記者時主跑位在中正區的立法院，中正萬華對自己而言是相對熟悉的區域；但實際上，回顧過去台北20、30年發展，城市規劃軸線一路以西向東，包括大家看到忠孝復興、敦化，再到繁華的信義區、內湖、南港，中正萬華老城區的需求被忽略；因此她決定從中正萬華出發，以過去當記者的專業，希望貢獻己力。

對此，樊啓明表示，馬郁雯宣布投入中正、萬華台北市議員選舉，到底有沒有機會，那就得看民進黨目前在該選區的情況，原本民進黨在中正萬華有3席市議員，包括英系支持的吳沛億、劉耀仁、游錫堃力挺的洪婉臻，而吳沛億因為當選立委後空出名額，如果依上屆議員選舉民進黨提名4人、落選1人。​

樊啓明認為，還有2席的空間，現在有意參選的新人包括新系支持的馬郁雯、正國會張銘祐、湧言會康家瑋，以及爭取連任的劉耀仁和洪婉臻，民進黨初選遊戲規則是新人舊人一起比民調，如果比照上回5搶4，有1人會被刷掉，而3位新人加劉耀仁背後都有派系，洪婉臻這次就比較需要靠自己。

不過，樊啓明也強調，洪婉臻有現任優勢還是有機會可以拚拚看，等進到正式選戰，綠營在中正、萬華應該有坐3望4的實力，懂選舉的都知道，多席次選舉黨內才是主要競爭對手，前三立主播馬郁雯對上前民視主播洪婉臻，中正、萬華將上演一場綠媒主播之爭。

