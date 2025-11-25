綠營主流不愛正常人？北市藍營新戰將點破吳怡農困境

隨著2026地方選舉逐漸升溫，民進黨在台北市長人選布局備受矚目。壯闊台灣創辦人吳怡農已表達參選意願，而聯電創辦人曹興誠日前則公開力挺綠委沈伯洋出戰，引發綠營內部路線之爭。前台北市政府副發言人郭音蘭24日在臉書分析，吳怡農比沈伯洋「正常」很多，但似乎不被綠營主流待見，因為越「正常」的人在民進黨主流裡越站不住腳。

吳怡農。（圖／中天新聞）

吳怡農24日接受網路節目專訪時談及台北市長選戰，他坦言台北市對綠營來說是非常艱困的地方，因為藍營的基本盤大於綠營的基本盤。吳怡農表示，台北市有另外一群人重視的是候選人，不是黨徽。他並提及2016、2020年總統大選，多數台北市民選擇支持前總統蔡英文，喜歡蔡英文的理性論述、國際能見度、帶來的兩岸穩定，因此自己需要跟蔡學習。

民進黨立委沈伯洋。（圖／中天新聞）

有意進軍市議員的郭音蘭在臉書指出，沈伯洋和吳怡農相比起來，吳確實「正常」很多。她認為吳怡農講話不會動不動就把兩岸交流、體育交流、甚至國小棒球隊都打成「統戰樣板」，也不會像沈伯洋一樣，認為台灣社會每個角落都有「中國系統性攻擊」。

在理性程度上，郭音蘭進一步分析，吳怡農端出自我推薦，曾在跨國企業上班、創NGO、推國際合作，走創新和理性路線，明顯高出一截。她表示，吳怡農這幾年一直想走理性、專業、跨界的形象，可惜民進黨現在的主旋律不是這種，而是比誰更會喊意識形態、比誰更會製造恐懼、比誰更能戰鬥。

郭音蘭指出，沈伯洋的風格完全符合綠營主流，只要喊「統戰」、「抗中保台」，只要打意識對立，就有流量、有掌聲、有資源。反觀吳怡農，越講理性，越不討好深綠核心，越溫和，越顯得「不像自己人」。她認為，吳怡農和沈伯洋明明在同一政黨，但比較正常的那個，不是被冷處理，就是被邊緣化，比較偏激的那個，才是民進黨最新的寵兒。

郭音蘭最後強調，若吳怡農想突圍，恐怕得先問一句：民進黨可以接受正常人嗎？

