綠營人選仍未拍板！戴錫欽點名鄭麗君成最大挑戰 蔣萬安：目前專注市政

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

距離2026年台北市長選舉仍有一段時間，但針對民進黨尚未敲定參選人選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨（28）日受訪時，率先點名行政院副院長鄭麗君，認為其具備一定競爭力，「那我們（藍營）就要嚴陣以待了」；對此，現任市長蔣萬安今（29）日則強調，當前重心仍放在市政推動。

蔣萬安今出席台北燈節宣傳記者會時回應表示，離選舉還有一段時間，目前持續專注在市政，推動各項建設，現階段將全力把市政工作做好。（圖／北市府提供）

談及外界曾點名藝人賈永婕可能參選的傳聞，戴錫欽表示，依其過去互動與了解，「要她選台北市長是不可能的事情」。他指出，相關傳言反而凸顯民進黨目前仍處於「找人」階段，否則不會將焦點放在沒有選舉意願的人身上。

廣告 廣告

至於民進黨立委王世堅，戴錫欽則分析，雖然王世堅形象鮮明、真實、有梗，確實吸引年輕人、符合部分台北市民的偏好，但依據其性格觀察，「王世堅應該也不會出來選」。

在評估可能的最終人選時，戴錫欽認為，鄭麗君相較於行政院長卓榮泰「更強」。他指出，鄭麗君形象相對溫和中性，較少捲入高度對立的政治攻防，仇恨值偏低，將對蔣危險更大，加上近期台美關稅談判成果對產業界帶來實質助益，有助於爭取中間選民支持。

戴錫欽進一步推估，若由鄭麗君代表民進黨出戰，一定有機會在台北市拿下約40%至45%的選票，屆時將迫使蔣萬安必須投入更精力於台北市選戰的過半支持，進而壓縮其替外縣市輔選的「外溢效應」，對國民黨整體選情造成一定影響。

對於相關評論，蔣萬安今（29日）出席台北燈節宣傳記者會時回應表示，距離選舉仍有一段時間，離選舉還有一段時間，目前持續專注在市政，推動各項建設，現階段將全力把市政工作做好。

更多FTNN新聞網報導

賴清德屬意誰面對最強蔣萬安？郭正亮預測最後逼卓榮泰出戰

台北市長藍營蔣萬安狂勝綠 差距最小的王世堅也大輸24%

台北市長民調力壓卓榮泰、鄭麗君！王世堅驚呼：不可置信

