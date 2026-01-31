綠營以泡泡瑪特抹紅北市府翻車 國民黨：大綠小綠愛用陸貨才是日常

吳欣岱過去跟泡泡瑪特娃娃合照的畫面被挖出，質疑她根本是雙標。翻攝郭音蘭臉書



記者周志豪／台北報導

今年台北燈節西門展區與泡泡瑪特合作，遭綠營質疑推廣中國品牌、廉價、媚俗的直接輸入中國流行文化。國民黨今反酸，從過往事蹟可發現，無論大綠小綠，「抗中保台只是口號，愛用陸貨才是日常」。

國民黨舉例，質疑泡泡瑪特IP的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，一邊痛罵台北市府與泡泡瑪特合作，卻被抓包開心與泡泡瑪特自拍；民進黨立委沈伯洋則不只家族賺紅錢，黑熊學院也愛用中國大陸大疆空拍機。

此外，國民黨點名，民進黨立委林楚茵也是一邊罵抖音認知作戰，一邊在抖音狂曬影片；民進黨立委邱議瑩競選用大陸品牌的大疆相機拍攝，拜票變陸貨帶貨直播。

廣告 廣告

另外，國民黨提到，總統賴清德視察「MADE IN CHINA」的無人機，前副總統陳建仁竟說「不需大驚小怪」；高雄無人機展演全用陸製品，高雄市長陳其邁喊「很正常」；國防部高價採購陸製行車記錄器，民進黨府、黨中央大養共諜。

國民黨批評，綠營人士以泡泡瑪特來自中國大陸為由，再度發動青鳥側翼攻擊、抹紅台北市政府，又是綠能你不能，不准市民泡泡瑪特，只准綠營狂用陸貨；政治全面去中化，日常生活中國化，這，就是民進黨的抗中保台。

更多太報報導

吳欣岱批台北燈節攜手「泡泡瑪特」是文化侵略 觀傳局回應了

2隻「泡泡瑪特」被奪！萬華街頭搶案 美甲師下班騎UBike驚魂

Labubu退燒？二手價腰斬、泡泡瑪特「股價一年跌44.8%」