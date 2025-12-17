綠營便當會掀波瀾 王世堅逆風喊：別只看到針孔、看不到山洞

反對不副署？王世堅：意氣之爭會犯了「看到針孔沒看到蹦康（山洞）」的毛病 take it easy。曾薏蘋攝

民進黨立委上週與賴清德總統便當會，傳出黨團總召柯建銘認為，沒有不副署的空間；民進黨立委、中常委王世堅今受訪表示，執政有幾個要務原則，要抓大放小，如果在政治上都是往小處著眼、意氣之爭的話，會犯了「看到針孔沒看到蹦康（山洞）」的毛病，不要再枝枝節節了、意氣之爭。

王世堅今出席中常會受訪指出，事到如今，身為執政黨的立委，就是黨怎麼決定只能就跟著遵守，但是即便個人有不同看法。所以在便當會那天，他就不發言，因為此時此刻，國事如麻，做遠比說重要多了。

他說，大家要討論那些，他不認為不是那麼重要的事，又不是說那些事情解決了，從此就國家就國泰民安萬事太平。那天沒有發表意見的人，也不只他ㄧ個，可能是大家沒有太多時間去思考這一些。

媒體追問，他的看法是跟柯總召一樣？他說，不曉得柯建銘什麼看法，但他認為，柯總召有缺點，相對也有優點，否則怎麼可以這個稱霸政壇二、三十年，柯有很老道的一些看法，總是大家殊途同歸，看法一致，就是認為執政黨執政要負最終、最大的責任。

他說，所以這個這個部分就是說，我希望我們黨能夠在這一點慎思，即便現在在野黨很野蠻，很不講理，但是身為執政黨，就是要這個萬事隱忍，而且都用協商的方式儘量去化解、衝突，就是所謂的這個求同存異，這是民主的常規。

他表示，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順，民主政治本來就是有不同政黨，大家有不同的聲音，大家表決為主，但是在表決之前，大家可以用協商的方式，盡可能的執政者就是要去委屈求全，就是沒辦法每件事情一蹴可及，一步到位，所有的改革都是必須一步、一步來達成，抱持這個想法，不是任何事都可以一蹴可及，不需要那麼急促，take it easy。

