（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（9）日偕同民進黨議會黨團總召陳文昌等人召開記者會，要求立法院儘速通過預算。林國漳指出，行政院早已核定TPASS續行計畫，如今卻因政治杯葛導致預算無法到位，若縣款用罄，三月底恐面臨斷炊危機，屆時通勤族每月交通支出將激增5,000元，嚴重衝擊青年與基層家庭生計。對於民進黨及林國漳的指控，國民黨立法委員吳宗憲表示，林國漳參選人未擔任過政務官及民代，不清楚行政立法責任義務關係是情有可原，但宜蘭縣議會民進黨團應知道若由議會通過的自治條例，縣府選擇故意不遵守，這樣破壞憲政運作的行為，民進黨團會毫無作為嗎？

綠營偕林國漳指控在野杯葛總預算導致TPASS面臨斷炊危機 吳宗憲強力反擊並三問林國漳

林國漳表示，行政院早已於114年8月8日核定「TPASS 115-118年執行計畫」，展現中央支持交通平權的決心。然而，目前這筆預算卻卡在立法院，導致地方執行面臨風險。對於林國漳的質疑，吳宗憲表示，115年度中央政府總預算經費為3 兆350億元，按照預算法未審查通過預算時，政府可依《預算法》第54條，先按上年度法定預算或本年度行政部門所提預算暫時執行既有業務，而新興計畫及新增資本支出只佔總預算8.9%，換言之目前中央政府仍可運用91.1%的預算，故現今各級政府仍持續穩定運作。

吳宗憲說，凡事皆有因果，不要為了選票而刻意帶風向來倒果為因，台灣人在歷經大罷免後，當初民進黨所提的監察院廁所沒衛生紙、飲水機無法換濾心等等，在見識到中選會向行政院動支第二預備金3億4580萬元，連救命錢都拿來進行鬥爭，現在又想如法炮製，千萬不要低估人民的智慧。吳宗憲強調，解鈴還須繫鈴人，請民進黨團的朋友向總統兼黨主席的賴清德發聲，在面臨兩岸開戰一觸即發情況下，眼前還有飛官因演訓失事還在搜救中，提升軍人待遇是必須且應該要做的事，請中央政府依照國會三讀的法律來幫軍人加薪，總預算自然就會立即處理。

吳宗憲也向民進黨宜蘭縣參選人林國漳提出三個疑問，林國漳不僅是民進黨籍的候選人，更是行政院的顧問，鳳凰颱風重創宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山、五結、壯圍等地，共計約4900戶居民受災，為何中央的災民補助金遲遲未到？國軍中有很多宜蘭子弟兵，沒日沒夜、犧牲家庭為我們保衛家園，為何不願支持軍人加薪？財劃法修法後讓宜蘭增加128億的經費，為何不願意讓宜蘭增加預算來做更多事？吳宗憲強調，讓政治少一點、生活多一些，我們可以坐下來好好進行政策溝通，絕對比政治攻擊來得好，為了宜蘭可以更好，也請林顧問要多花點時間、多努力向行政院爭取。