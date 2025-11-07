綠營側翼1句訕笑鍾沛君遭性騷 藍女力譴責

▲台北市議員鍾沛君過去曾遭名嘴朱學恆強吻。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員鍾沛君過去遭名嘴朱學恆強吻，加害人已入監服刑，不過，此事近期卻被親綠旅美教授翁達瑞重提、質疑：「只要不和朱哥單獨用餐，就不會被強吻」，引爆藍營強烈反彈，國民黨團更於今（7）日召開「捍衛女性尊嚴，力挺鍾沛君」記者會，怒批民進黨放任側翼、充耳不聞，活成民主退步黨，還敢說自己有進步價值？

鍾沛君近期表示：「非洲豬瘟病毒不從邊境進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」，翁達瑞反擊指出：「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。就算你們單獨用餐，只要朱學恒不是色狼，妳也不會被強吻」，評論一出，慘遭外界抨擊，鍾沛君第一時間發文怒批：「這種性別議題高見，還以為是印度新聞」。

針對此事，國民黨團今召開記者會，藍委楊瓊瓔表示，性別平權與尊重應該是政治底線，這不是政治攻防的言語交鋒，而是赤裸裸的性別暴力，民進黨網路友軍說出這種話，還要繼續沈默嗎？這是雙標。我們都是鍾沛君。

鍾沛君則親自表示，性騷類案件在蒐證過程是非常不容易的，不是每個被害人都可以獲得正義，還要擔心被秋後算帳，這場風暴令她遺憾的是，台灣平權似乎已經變成笑話，或一頓自助餐，民進黨側翼需要的時候就大快朵頤，不需要的時候似乎就離他們很遙遠。不管是翁達瑞、管仁健、張雅琴所說的話，正義應該要有條件嗎？要符合民進黨形狀，才值得被擁有嗎？綠營黨中央對這些人的言論充耳不聞、裝聾作啞，把民進黨價值活成了民主退步黨而不自知，還沾沾自喜。

藍委陳菁徽說，民進黨為了做任何政治攻擊，什麼東西都能當素材嗎？標榜綠營學者、媒體人、作家，這些人都讓台灣的性別意識倒退50年，不希望台灣政治變得如此沒人性，當整個國家都應該傾全力保護被害者時，希望民進黨中央做點什麼，以重建威信。

藍委許宇甄則提到，政黨立場可以不同，但不能沒有人性，每個人都應該保護被害者，更對民進黨性平部一句公道話都沒說、充耳不聞的狀況，感到民進黨真的是民主退步黨。

