綠營傳出「撤柯換白」內幕 林濁水痛罵：賠了夫人又折兵

近日有媒體報導指出，綠營高層不滿民進黨團戰力，並傳出綠高層出手擬以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機。對此，前立委林濁水14日就表示，「從義理上看，不應該把撒換做為和白交易的籌碼，太離譜了，縱使從謀略角度看，交易恐怕也將賠了夫人又折兵的面非常大」。

林濁水14日在臉書上PO出一篇文章表示，綠營撤換柯建銘換「綠白合」？柯無知又盲動，亂搞一通，領導民進黨去拚命揰牆，林濁水直言，「民進黨和台灣民主都受重傷迄今未恢復，早該撤換；但從義理上看，不應該把撒換做為和白交易的籌碼，太離譜了」。

林濁水最後更說，「況且縱使從謀略角度看，交易恐怕也將賠了夫人又折兵的面非常大」。而民進黨政策會執行長吳思瑤13日則表示，她沒有聽聞過撤換柯建銘來跟民眾黨合作的議論、說法，「我完全沒有聽聞」，不需要任何政治化操作。

吳思瑤表示，這段時間立法院在藍白的多數暴力之下，確實很多議案的程序正義被踐踏、被強行表決通過，但民進黨團的大家都還是各盡其職，努力在論述場域、在可以力爭的範圍內，持續為人民發聲，所以黨團團結作戰都沒有問題。

吳思瑤說，他們現在共同面對的是爆衝的立法院、違憲亂政的藍白，所以民進黨是團結的，民進黨也是一起並肩作戰，不需要任何政治化操作，「我完全沒有聽聞這些事件」。

