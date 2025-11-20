綠營傳找張峻挑戰傅 陳東豪：再找「1勢力」有機會！

論壇中心/綜合報導

近日長年被「傅氏王朝」統治的花蓮，傳出民進黨將與無黨籍現任議長張峻合作，期盼聯手取勝。對此，資深媒體人陳東豪在《台灣向前行》節目中表示，光靠張峻還不夠，大罷免有一個核心的關鍵，都在觀察魏家出多少力，如果張峻、魏家、民進黨，這三方面能夠整合，那就可以跟傅崐萁PK。

陳東豪表示，在大罷免的過程，傅崐萁跟民進黨都有私下跟魏家接觸，魏家也有透過中間人跟民進黨聯繫，但魏家舉棋不定，最後很保守，不作為的結果就是傅崐萁就過關，花蓮返鄉投票很重要，但是更重要的是在地的投票率。

陳東豪強調，徐國勇講說民進黨也有好的人選，這句話也是告訴你說三方面還沒談，一定要三方談好，因為民進黨在花蓮的票就是1/3，當它立委是兩席的時候民進黨一定有一席，單一席次以後，只要不是遇到傅崐萁，民進黨就有機會。

陳東豪分析，縣長的選戰會比較麻煩，因為民進黨在花蓮的力量，不足以單獨過半，它一定要跟在野，主力就是兩個勢力， 一個是張峻，一個是魏家，你不整合就是恭喜傅崐萁，傅氏王朝繼續。

