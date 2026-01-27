綠營內戰白熱化！彰化七選區提名爆爭議 簽名疑雲燒進司法

民進黨彰化縣議員七選區提登記參選人陳似梅（左）與其丈夫前議員黃盛祿（右）27日到彰化地檢署提出偽造文罪的告訴，同時申請假處分，要求黨部暫緩民調及提名作業。（孫英哲攝）

全面開撕！民進黨彰化縣議員七選區提名2席，3人登記，民進黨彰化縣黨部26日協調破局，雖宣布本周四（29日）由已登記的李俊諭、江熊一楓、陳似梅等3人進行初選民調，但陳似梅與其丈夫前議員黃盛祿質疑，江熊一楓有因案羈押及登記送件簽名不符等爭議情事，黨部竟審查江熊的資格符合，27日到彰化地檢署提出偽造文罪的告訴，同時申請假處分，要求黨部暫緩民調及提名作業。

民進黨彰化縣黨部指出，針對陳似梅與黃盛祿今天前往地檢提告一案，因該黨部尚未接收到司法機關任何通知及資料，對內容不甚了解，黨部尊重並配合司法程序；至於初選提名作業，該黨秉持公平公正立場，協助辦理本黨同志登記參選作業，一切按照黨的規章程序進行，絕無偏袒任一參選人，呼籲同黨同志團結以贏得大選。

民進黨彰縣議員七選區光是提名作業即充滿煙硝味，這場協調昨天在民進黨彰化縣黨部進行，由縣黨部評召主持，3名執委居中協商。3名當事登記人除了拚連任的李俊諭親自出席外，前縣議員黃盛祿的妻子陳似梅未現身，由黃盛祿代為出席，前立委江昭儀的妻子前縣議員江熊一楓因被羈押，由江昭儀代表參加。

協調中3人雖都認同縣黨部提名2席較保險，沒有增額提名的空間，但是對於誰讓誰，誰要退出，全都各有主張與看法，協調不成下，黨部宣布將進行民調。

許多綠營支持者對上述結果都不感到意外，因為這十幾年來，李俊諭、黃盛祿及江熊一楓有不少恩怨情仇，民國111年縣議員選舉時，民進黨提名的江熊一楓及李俊諭都先後告過黃盛祿，黃在脫黨參選下受到兩人夾殺，最終3人中僅李俊諭當選。

李俊諭、江熊一楓及黃盛祿這次又在民進黨內登記再度對決，只是黃盛祿改由其妻陳似梅披上戰袍。江熊一楓因涉及詐領助理費案，現正羈押中，日前委託友人代為登記，但由於送件登記的一式兩份簽名字跡不同引發爭議，經黨部緊急開會討論，最終由律師證明簽名屬實，黨部認可其登記資格。

黃盛祿指出，縣黨部對於江熊一楓登記送件簽名筆跡不同一事的處理讓人很難認同，16日事件爆發時，黨部信誓旦旦說要將筆跡送第三公正單位鑑定，然在未送鑑定下，黨部23日又稱經江熊一楓的律師出具證明，確認簽名屬實，因此認可其登記資格，無法讓人信服，因此他今天與陳似梅才會提告。

黃盛祿表示，他對江熊一楓的登記代理人提出偽造文書的刑事告訴，同時也提出民事假處分申請，要求民進黨彰化縣黨部暫緩民調及提名作業的進行。

江熊一楓的丈夫江昭儀說，針對簽名爭議一事，江熊的兩名辯護律師都曾各自律見江熊一次，並都讓江熊在登記表上簽名，黨部也在16日登記截止最後一天晚上即確認簽名沒問題。

