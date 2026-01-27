綠營內戰開打！台中海線議員二選區「4搶3」 年底選戰提前引爆

陳怡潔推出與台中市長參選人何欣純聯合看板。（陳怡潔提供／李京昇台中傳真）

新人林東誼也宣布爭取提名並在沙鹿火車站等地區掛起看板。（温予菱攝）

布局年底選戰，民進黨在台中市議員第二選區（沙鹿、清水、梧棲）將提名2＋1席，除現任市議員王立任、楊典忠爭取連任，綠營新人陳怡潔掛出與台中市長參選人何欣純聯合看板；另名新人林東誼也宣布爭取提名，綠營在中市議員二選區將形成4搶3局面。

第二選區應選5席，現任議員包括國民黨籍台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏；民進黨則有楊典忠、王立任；無黨籍則有一席陳廷秀。藍營將採現任優先，張、顏爭取連任。

綠營除現任楊典忠、王立任爭取連任，新人陳怡潔今天表態爭取提名。她表示，身為外交部長林佳龍部長幕僚約有20年經歷扎實幕僚服務，長期深耕台中基層，更是懂得第一線傾聽基層的聲音，理解民眾的需求。

陳怡潔強調，這次會挺身而出參選海線市議員，是因為海線這8年來都被盧市府忽略，資源長期被剝奪。未來將爭取最大的發展與建設，翻轉海線，推動海線產業升級、打造觀光聖地、落實居住正義。

另名新人林東誼則表示，他出生並成長於台中市沙鹿區鹿寮成衣商圈，長期生活於沙鹿與海線地區，使他對地方發展與居民需求有著深刻的情感與體會，也更加堅定投入公共事務、回饋家鄉的決心，決定參加民進黨市議員初選，期盼以負責任的態度與務實的行動，成為連結中央政策與地方需求的橋梁，為沙鹿、清水、梧棲等海線地區爭取更多建設與資源，促進地方穩健發展。

對於新人爭取出線，王立任說，他一直照自己步調前進，黨內新人輩出他都尊重，現任未必有優勢，他會繼續努力爭取選民認同。

另，民眾黨傳出有意延攬無黨籍台中市議員陳廷秀，他表示，他多年來幾乎是靠自己、靠一步一腳印努力，他認為要勝選才有辦法服務民眾，至於要不要入民眾黨會再評估，目前仍以無黨籍身分爭取連任。

