綠營內部振奮 可拓展台日合作

日本首相高市早苗發表「台灣有事，可能構成存亡危機事態」言論，引起大陸不滿，綠營內部氣氛卻相當振奮，直言樂見高市展現對台的友好態度。外交部長林佳龍強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣將持續深化與所有理念相近國家的合作關係，共同為守護區域和平穩定與繁榮而努力。

綠營人士指出，高市早苗一向支持台灣，此次發言並非立場轉變，就如同前日相安倍晉三提出的「台灣有事就是日本有事」，高市早苗是延續安倍的和平主張，「也可看出我國與日本有更多合作空間。」

廣告 廣告

民進黨立委鍾佳濱昨強調，亞太地區最大的危害因子就是中國的戰狼姿態，而高市早苗所說的是以日本國家安全為前提下，支持台灣在內的美日民主同盟堅定防守自己國家與周邊的安全，這樣的發言不僅堅定日本的立場，也兼顧亞太的和平。

林佳龍表示，台美及台日近年在政治、經濟、科技與文化等領域合作日益緊密，對維護台海與區域和平穩定具關鍵意義，這些合作不僅是既有交流深化，更是國際格局變化下的必要連結。林佳龍提到，極權壓迫持續升高，尤其是中國對台灣在外交、經濟與安全層面的施壓愈來愈明顯，台灣將與國際民主夥伴共同面對挑戰，捍衛自由民主秩序，抵制任何破壞區域穩定的行為。

國民黨立委牛煦庭表示，部分人士雖批評前總統馬英九是「中共同路人」，但連日本官房長官木原稔也說「希望透過和平跟對話方式穩定區域局勢，不樂見局勢升高」，這是全世界看待海峽兩岸、東亞局勢共同的調子，就是對話、穩定、和平，「台灣有事就是日本有事，這是一種支持，但沒事不是比有事更好嗎？」