綠營內部開撕？溫朗東宣布退選北市議員、退出派系 原因與林岱樺有關

2026年選舉還沒到，民進黨初選就打得火熱，外交部長林佳龍與民進黨王義川昨（29）日晚間在社群平台表態力挺林岱樺角逐高雄市長提名，引發各界熱議，也讓部分綠營支持者感到不滿。深綠名嘴溫朗東原計畫參選2026年台北市議員，今（30）日晚間發文宣布，因無法支持林岱樺，他決定退出派系並退出選舉。

溫朗東在臉書貼文中表示，昨晚發生的「林岱樺事件」讓他思考了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。他最終認為，還是過不了自己這關，只能退出派系，退出選舉。

溫朗東強調，林岱樺涉及貪汙被起訴、反對同婚及偏向宗教的法案等爭議，他尊重林岱樺捍衛自身清白與信仰，但無法為她背書。

溫朗東直言，目前他非公職人員，正國會並未要求他表態，他對此感到感謝。然而，一旦接受派系支持並投入資源參選，他勢必要表態，勢必要支持林岱樺。溫朗東提到，「我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人」、「感謝這段時間，在我籌備選舉的路上，給予我支持的朋友，很抱歉，讓你們失望了」、「請原諒我的任性，我會繼續在適合的位置上，為台灣加油。」

對於溫朗東宣布不選北市議員，國民黨桃園市議員詹江村發文直酸，「原先規劃參選台北市議員的溫朗東，被徐巧芯爆料為了逃避兵役，裝瘋、吃草、亂拉屎，被法院認證之後，決定退出選舉。但是因為溫朗東自己拉不下臉，只好趁著林佳龍支持林岱樺為理由，正式宣佈退選。溫朗東像個查埔人（男人），不要連自己退選的理由，都要摔鍋給別人！」

