綠營內鬥打出裂痕？吳子嘉：柯志恩機會來了

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰逐漸升溫，立委賴瑞隆披上綠袍出線，正面迎戰藍營參選人柯志恩，藍綠人選成形後，網路戰更是打得火熱，表面看來藍綠實力懸殊，但媒體人吳子嘉直言，真正的關鍵不在藍營有多強，而是在綠營自己先打出一個裂痕，讓對手首次看見破口可鑽，能不能把握住機會，就看柯志恩了。

吳子嘉29日在政論節目《新聞千里馬》中指出，柯志恩背後沒有「大人」撐腰，反觀民進黨陣營，重量級人物一字排開，從陳菊到現任市長陳其邁，各個都握有實質票源，結構上明顯強弱有別。正因如此，這場選戰國民黨若只想鞏固基本盤，幾乎不可能翻盤，唯一的出路就是去分裂民進黨內部。

吳子嘉分析，民進黨在高雄的票源可分成兩塊，一塊是只要掛著民進黨招牌就跑不掉的「黨票」，另一塊則是沒有明顯黨性、仰賴地方人脈的「服務票」與「派系票」。後者並非靠勤跑基層就能搶到，關鍵在於有沒有人「開門」，而這個開門的人又會是誰？

吳子嘉進一步指出，過去這扇門根本不可能對國民黨打開，不論是前立法院長王金平，或是國民黨內的老將、地方大佬，在高雄的綠營派系圈子裡都碰不到邊，彼此壁壘分明、井水不犯河水。但這一次不同，民進黨內部競逐激烈、矛盾浮上檯面，藍營能否從這一道縫隙鑽進去，就看柯志恩有沒有掌握機會了。

