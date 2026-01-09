綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。
在2026台南市長初選方面，綠委林俊憲、陳亭妃競爭激烈。郭正亮8日在政論節目《新聞大白話》中表示，國民黨立委謝龍介一定會大失所望，若林俊憲出線，總統賴清德起碼會下鄉助選50次，這是非贏不可的地方。他指出，目前看到的民調大部分都是陳亭妃贏，如果這樣還讓林俊憲出線，賴清德怎麼可以不努力。
高雄市長之戰同樣陷入混戰，民進黨立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩4人爭取提名，郭正亮認為，民進黨在台南、高雄都有類似問題，很可能第1名跟第2名最後搞不好差不到2個百分點，這與彰化情況相同。彰化立委陳素月和黃秀芳也差不到2個百分點，人家會心服嗎？
郭正亮進一步分析，國民黨今年的機會搞不好就在這裡，比如藍委謝衣鳯在彰化可能也是苦戰，可是綠營很可能因為民調很近，支持另外的人不一定會心甘情願，不過這個到時候再看。他強調，民進黨有好幾個地方都讓人感覺有一隻神秘的手介入，因為跟比較信得過的幾個民調結果都不一致，他看過好多份民調，可是真的都不太一樣。
